动画片挑对了，也可以是优秀的“哄娃神器”！

没有动画片的童年是不完整的，但是对于动画片，家长朋友们往往不知所措。给孩子看动画片，确实能解放双手让孩子安安静静地待上好一会，但是一旦孩子对动画片上了瘾，就会视力下降，影响社交。

其实呐，只要你选对了，动画片也可以是优秀的“哄娃神器”~下面这份干货，就请大家接受吧~

动画片该怎么挑？下面这些误区别踩

误区一：大热门就是好动画

并不是所有动画片都可以给孩子看的，别人都在看的动画片未必适合你的孩子。你所挑选的动画片必须要符合孩子的理解力、心理发育状况和年龄，千万不能盲目跟风，让孩子观看不适宜的动画片。

国外的动画片有严格的分级制度，任何一部动画片都有明确的定位，可以给什么年龄段的孩子观看，大家可以以此为参考来筛选：

1-2岁孩子可以观看主题单一，台词简单、容易理解、和日常生活认知相关、可以帮助语言开发及习惯培养的动画片。

3-4岁孩子可以观看人物可爱、台词日常化、情节简单有故事性、寓教于乐的动画片。

5-6岁孩子可以根据性别不同观看动作略显夸张、趣味性强、能够引导社交能力发展，有助于认知世界的动画片。

误区二：男宝宝喜欢英雄片，女宝宝喜欢公主片，按爱好挑动画就好啦

男孩子都喜欢英雄片，诸如《猪猪侠》、《奥特曼》等超人类动画片就颇受欢迎；女孩子多喜欢公主片，诸如《巴啦啦小魔仙》这种动画片就深受女孩子们的喜爱，家长在选择动画片时也会偏向于这种分类。事实上，这种做法并不科学。

像超人类动画片中有很多暴力行为，孩子看后很容易模仿动画片里的情节，拿着“武器”到处攻击他人。而某些低质的公主片，不仅语言粗俗，还有很多暴力打斗、勾心斗角、甚至是男生调戏女生的情节，很容易影响孩子的三观。

要知道，孩子有很强的学习能力和表达欲望。动画片中的人物，从外貌到思维方式、语言表达、行为举止都会让孩子受到潜移默化的影响。大家要当好“质检员”，为孩子严把“动画偶像”质量关。

误区三：节奏欢快、色彩艳丽就是好动画

眼科专家指出，孩子的视力正在快速发育中，不建议观看色彩过于艳丽、场景变化较快的动画片。孩子看这类动画片似乎很专心，其实对视力发育和培养专注力非常不利。

此外，这类动画片节奏较快，孩子大脑无法及时思考和处理视觉信息，会影响对动画片内容的理解。

建议大家让孩子看一些色彩柔和、节奏缓慢的动画片。

误区四：电视台播的动画片都是经过专业人员筛选的，可以看

不要盲目相信电视台的动画片，这些动画片有好有坏，有的动画片三观不正甚至引起了很大的争议。看看下面的几个案例：

男童模仿灰太狼烤肉，造成同村两名小朋友被烧伤；

7岁男童模仿光头强拆电扇，导致手掌被高速旋转的扇叶绞烂；

10岁女童模仿光头强，用电锯将妹妹脸部锯伤等等。

像电视台经常播放的《喜洋洋和灰太狼》、《熊出没》等动画片中，有很多粗俗语言和暴力镜头，就会给孩子一个错误的引导。尽管这些动画片深受孩子们的欢迎，但内容低俗，并不适合给孩子看。

孩子看动画片的正确姿势

1.用电视播放

用平板电脑和手机看动画片，无法让孩子保持正常坐姿。建议大家用电视播放动画片，这样孩子坐的更舒服，活动空间也更大。

观看动画片时，一定要让孩子和屏幕保持合适距离，并保持正确坐姿。

2.不要让动画片成为保姆

家长要陪孩子一起看动画片，一起讨论故事情节，及时给他教育和引导，帮助其明辨是非、分清善恶。

3.控制观看时间

美国儿科学会建议，18个月以下孩子最好不要看电视；18个月到两岁孩子每天看电视不要超过60分钟，最好每隔20分钟休息一会。

比如，运用「20-20-20」法则就很不错。这个法则的含义是，孩子每看电子屏幕20分钟，就让他看20英尺（6米左右）外的事物20秒以上。

4.警惕不良广告

即使是质量优秀的动画片，也很难保证不出现不良广告。建议大家尽可能屏蔽掉广告，或者让孩子在广告时间离开座位活动一下。

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