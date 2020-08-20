BB睡觉有这些表现，是个小机灵哦~

宝宝出生后，一天之中大部分时间都在睡觉。有的妈妈发现，宝宝睡觉时经常会做出一些很奇怪的小动作，比如微笑、举起双手投降等，这是怎么回事？其实，宝宝睡觉时有这些动作说明他大脑发育很nice，让我们接着往下看吧：

1.抬腿、蹬腿

宝宝刚出生时身体十分柔软，肌肉力量比较薄弱。如果爸爸妈妈不帮他进行活动，宝宝就难以自主活动。但随着成长发育，宝宝3个多月时，你就可以看到他在睡觉时蹬腿或者抬起双腿往床上砸。

其实，宝宝有这样的行为动作，说明他四种发育逐渐成熟，骨骼和肌肉已经具备了条件，可以活动起来。而运动产生的刺激可以提高大脑控制肢体能力，有利于宝宝大脑发育。

2.睡前哭闹不止

宝宝1岁前对妈妈会很依赖，如果睡觉时妈妈没有唱歌哄他，他可能会一直哭闹，哄娃睡觉真不容易啊~其实呢，宝宝睡前哭闹是正常的生理现象。宝宝这时还不会讲话，想要表达自己困了、累了、想睡觉了，只能通过哭闹的形式来表达。

宝宝睡前哭闹，其实是为了让妈妈哄他入睡，说明其大脑发育很棒啊，很聪明，大家应该感到很开心才是！

3.翻滚

通常，宝宝三个月左右就会翻身了，睡觉时都会滚来滚去。别担心，这是非常正常的生理现象。

宝宝在睡梦中都在练习翻滚，说明他的大脑发育情况良好，已经可以控制身体的动作了。不过大家一定要做好防护工作，以免他坠床发生意外。

4.蒙拉丽莎式微笑

不少妈妈发现，宝宝睡觉时，有时会嘴角上扬面露微笑，甚至还会发出笑声。宝宝有以上这些表现，跟做梦、疾病没什么太大关系，只是在表达自我。

在睡梦中，身体发育和大脑发育到达顶峰，脑细胞进入活跃状态，对周围环境的感知能力变强。妈妈营造的良好睡眠环境让宝宝感觉很舒服，所以他才会发出笑声。

各位妈妈，你家宝宝睡觉时有以上哪些表现呢？如果有的回话，说明你家宝贝真的很聪明哦~

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