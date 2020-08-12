美国最新饮食指南强调，婴幼儿应完全规避糖！

每五年，美国政府会针对人民的饮食情况给予指导方针，而今年是有史以来第一次，在最新的建议中包括了婴儿和幼儿，让我们一起来了解下：

这一新的饮食指南包括了对24个月内婴幼儿饮食的具体建议，虽然这份新的报告并不是最后的定论，但它暗示了未来的趋势。

长期母乳喂养有好处

与其他主要建议一致，新报告鼓励母乳喂养，最好是在头六个月。但他们指出，有证据表明，与从不母乳喂养相比，“母乳喂养”可能会降低超重或肥胖、1型糖尿病和哮喘的风险。

第一份辅食意义重大

孩子生命的前1000天喂给他们的东西非常重要，这会影响了孩子的长期健康，并有助于塑造孩子日后的口味偏好和食物选择，尤其是富含维生素C的水果和蔬菜。这份指南建议宝宝4个月前不要吃固体食物。

婴幼儿不应该吃糖

因为婴儿和幼儿吃的东西日常重要，委员会表示，他们的食物中就不应该添加糖（指的是制造商或家庭添加的糖，而不是水果或纯牛奶中的天然糖）。对于含糖饮料（如苏打水、饮料和柠檬水）来说尤其如此，必须要在孩子头两年完全避免这种饮料。饮用这些饮料会使营养食品和牛奶的空间减少。也有一些研究表明，这与儿童超重的高风险有关（这可能会使孩子在未来几年内，形成对含糖饮料的偏好）。

没必要刻意避开花生和鸡蛋

报告说，在孩子一岁前引入花生和鸡蛋可以降低对这些食物过敏的风险。尽管没有证据表明。早期引入其他食物（例如大豆和鱼类）可以对过敏产生同样的作用，但也没有必要为了预防过敏，而避免食用它们。当然，对于过敏儿童，建议遵循医生的建议。

如何喂养也很重要

这些专家说，“反应性”喂养，也就是识别和回应孩子给你的迹象，来了解孩子是饿了还是饱了，可能有助于你的孩子在整个童年时期更好地调节饮食习惯，并对他们的体重产生积极影响。他们还强调了在婴儿和幼儿时期持续、反复接触水果和蔬菜等食物的重要性，换句话说，一定要坚持摄入水果蔬菜。

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