张玉环前妻：改嫁实属迫不得已，27年的感情我没忘

都说“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”，但有些“傻女孩”，愿意等你半辈子。

1993年10月24日，南昌市进贤县张家村两个孩子离奇失踪，第二天被发现是竟然死在了附近的一个水库内，因为孩子身上有明显的抓痕，所以村民就报了警。经过警方侦测，确认两孩子是被人害死后丢入了水库。

1993年10月27日，张玉环被认定有重大嫌疑被收容审查。两年后，南昌中院一审认定，张玉环用手掐、绳勒、棍棒殴打等方式将两个孩子残忍杀害后抛尸水库。而犯罪动机是张玉环发现两孩子在自家屋檐玩耍的时候，把阶檐上的土往下扒，他就打了孩子两巴掌，没曾想孩子反击抓破了他的手，于是张玉环就起了杀心。最终在2001年11月28日，经过长达8年的司法程序后，张玉环终审被判死缓。

事情还没有结束，2018年6月20日，江西高院已对张玉环案立案复查，代理律师尚满庆阅卷后提出了诸多疑问：首先是物证缺乏鉴定，从法律上来说，并不能直接证明是张玉环作的案，同时也不能排除是其他人作案的可能性；其次是两份罪供述存在很大出入；最后就是在终审的时候，并没有律师为张玉环辩护。

按照常识来说，作为一名正常的成年人，不会计较小孩子这点事情，更不太可能痛下杀手，毕竟和孩子也没有什么深仇大恨。所幸经过重新审理，今年8月4日江西省高院最终以“原判决事实不清，证据不足”宣告张玉环无罪。

一次误判，毁掉了太多美好。

张玉环沉冤得雪，兴奋的不仅仅是他自己和家人，还有前妻宋小女。因为见到了阔别20多年的前夫，宋小女甚至因为过于激动和昏倒，在接受采访的时候，这个已经50岁、皮肤黝黑的妇女笑中带泪，略带羞涩的说：“他还欠我一个拥抱！”

对于宋小女的表现，不少人认为她这是蹭热度，是为了赔偿款，说她都是惺惺作态，如果还爱着张玉环，怎么可能会离婚？不得不说，键盘侠们喷人从来不看别人到底经历了什么。

当张玉环被当成杀人犯的时候，所有人都觉得他是坏人，就连亲生儿子都以他为耻。而宋小女却对他无条件信任：“哪怕是大家都不信任他，但我不能，我就一直这么坚信，算我的一个信仰吧。”

26年来了，为了还张玉环一个清白，只上过小学一年级的宋小女，凭借着手写拼音和翻字典，写了无数封申诉状。

村里有人说她在外面找男人，婆婆很伤气，她这么安慰：“妈你不要听。我会在家等张玉环。假如有一天我挺不住了，找我也要堂堂正正地找，找了我就会告诉你，我还要带给你看，我要你把关。”每次去探望张玉环，她永远说自己过得很好，但其实她过得并不好。

1996年，宋小女感觉肚子疼的厉害，去医院一查是子宫肌瘤，医生说要开刀才能确定是良性的还恶性的。然而她拒绝了医生，而是选择吃药硬抗，只是担心自己上了手术台就下不来了，留下了两个孩子没人照顾。

1997年，厄运再次降临，宋小女父亲去世了，而且她的腹痛再次发作，高额的医药费逼着她回到了老家，此时家里人就劝她改嫁，多个人分担压力，对孩子对她都好。当时的她还是坚定要等张玉环，就这样忍过了1998年，肚子不疼了，她以为自己痊愈了。

但是到了1999年，她的肚子再次疼了起来，医生表示这真的不行了，必须要开刀。此时宋小女害怕极了，她没有钱开刀，也担心自己死在手术台上，留下两个孩子没人带。这次宋小女妥协了，决定接受之前家人介绍的男人吴胜国，这个老实的男人表示：“我听说了张玉环的事情，你是个有良心的人，带两个孩子不容易，所以我一直在等你。”

虽然吴胜国表示自己无条件接受宋小女，并且还会帮她治病，但是宋小女还是提出了三个有些过分甚至可以说是无理的要求：会把张玉环放在心里；必须无条件对张玉环的两个儿子好；不阻拦她去探望张母。这是宋小女对爱情最后的倔强，而吴胜国这个温柔的男人也答应了，这些年也在默默支持着宋小女申冤。

庆幸，好人终究遇上上了好人。

张玉环回家那天，宋小女带着儿子孙子回到了张玉环家，但她没能得到等了27年的拥抱，两个人只是握了握对方的手。张玉环是不好意思，毕竟名义上已经不是彼此，而宋小女也有了新的羁绊：“没有，我们最后握了握手。现在我和张玉环是家人、最亲的人。握手，也挺好的。”

而随着尘埃落定，宋小女决定把儿子们还给张玉环：“1993年，张玉环给我留下了两个儿子，一个三岁，一个四岁。现在张玉环回来了，我要给他完完整整的八个人。31岁的小儿子、32岁的大儿子，两个儿媳妇，三个孙子，一个孙女。我希望张玉环可以好好珍惜这八个人。”

而她要回到现在的老公身边，因为这些年他为她们母子三人付出太多，她内心感到很愧疚。如今的宋小女50岁，终于可以过上了自己的生活，虽然前段时间她又被查出卵巢长了瘤，但是这次她选择积极治疗，因为她现在没有那么多牵挂，敢于面对病魔了。

关于有人说宋小女是来分赔偿金的说法，她其实已经说过，她一分不会要。但是她即便是要了又何妨？27年的光阴，把两个孩子拉扯长大成家再送还给你，这难道就不能有点回报吗？

珍藏27年的感情终于放下，以后我不会喊你“老公”，但是牵住了手，就永远都是亲人！

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