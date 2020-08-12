如果你在备孕，请避免高强度运动，以防流产！

根据马萨诸塞大学阿默斯特分校的最新研究，在有流产史的女性中，高水平的体力活动与亚临床或非常早期的流产风险相关。

着床期若高强度运动可能会致流产

LindseyRusso是一名博士生，她与资深作者、公共卫生与健康科学学院流行病学副教授BrianWhitcomb一起工作。她说：“与着床时间相近的妊娠失败与后期临床妊娠流产相比，与体力活动相关的风险是不同的，”他们的研究最近发表在《生育与不孕》杂志上，为体力活动和早孕问题提供了新的线索。

“着床期可能是一个脆弱的时期，此时高应变活动可能会导致亚临床或非常早期的妊娠损失，”Russo补充道，不过研究人员表示，还需要更大规模的研究来进一步确认这个问题“活跃度高的女性要比活跃度低的女性高出大约两倍的风险。”

亚临床妊娠损失其实很难被发现

亚临床妊娠损失很难被发现，因为它们可能发生在妇女意识到自己怀孕之前。”Whitcomb说：“我们能够解决文献中的一个有趣的空白，即关于体育活动是否对怀孕有负面、有益或没有影响的矛盾证据。”确定这些非常早期的妊娠流产需要实验室测试和每天的样本收集，来确定怀孕和损失。而很少有研究能够做到这一点。”

研究人员分析了阿司匹林在妊娠和生殖（EAGeR）试验中的作用数据。Whitcomb当时在美国国立卫生研究院工作，参与了最初的四年期试验，该试验招募了18至40岁之间有一两次妊娠流产的女性，她们试图在2007年至2011年间受孕。

这项研究的参与者使用了家庭怀孕测试，这些测试结合了实验室对怀孕的测试信息，hCG是怀孕的最早指标之一。在785名怀孕妇女中，188名（23.9%）经历了妊娠损失，其中55名亚临床损失仅通过生物样本中的HCG检测发现。

体力活动对身体健康有益，但也可能是一种压力

“体力活动是一个复杂的衡量标准，”Whitcomb解释道：“它代表着健康意识的结合，以及体育活动的生理效应，这通常对身体健康有益，但也可能是一种压力。”

“体力活动的定义是根据花费的时间和强度水平来计算总的锻炼分数。”Whitcomb说：“我们正在努力为备孕人士提供指导，并给临床医生提供良好的、基于证据的信息。”。

Russo指出，“应鼓励无并发症怀孕的妇女在怀孕前、怀孕期间和怀孕后进行有氧和力量训练。”

研究人员说，他们的研究表明，怀孕失败的妇女需要在随后怀孕的早期阶段，或者在试图怀孕的时候避免高强度的活动。

Whitcomb说：“对于怀孕困难的妇女，我们的研究结果与先前的研究结果一致，这项研究也表明，着床期的高运动负荷可能与增加丧失的风险有关。”。

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