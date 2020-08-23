奶水不足到全母乳喂养的艰辛之路，我从未放弃

自从怀孕那刻起，肚子里的小生命就开始牵动我的心，书籍上说母乳是最适合宝宝的食物，所以，坚持母乳喂养的思想在我的孕期就扎根了。直到生完宝宝我才明白母乳喂养没有想象中一帆风顺，从奶水不足到实现全母乳喂养，我用尽了所有方法，这大概是我做过最伟大的一件事。我的喂哺生涯发生了哪些事，一起来听我讲讲。

【一胎母乳喂养记，迷茫中探索】

2014年，我第一次做妈妈，本以为熬过了十级阵痛，一切就都结束了，没想到生完宝宝后的开奶痛、涨奶痛、奶水不足，让我的心理防线彻底崩塌，我从来没想到一个在孕期就坚定母乳喂养的妈妈会因为奶水不足而被迫停止哺乳，怎能甘心？

我属于下奶比较晚的，在焦急中等待了四天，奶水终于下来了，刚开始乳汁聚集，乳房涨得像石头，胳膊用力也会引起沉闷的胀痛感，宝宝拼命的吸，却吸不出来，半夜疼到无法入眠，护士建议我们找催乳师疏通乳腺，于是请来了一位催乳师，开奶的疼，我想大部分妈妈都体验过，但只要能让宝宝吃到母乳，这根本不算什么。

开奶后，并没有想象中顺利，如同大多数妈妈，我经历了乳头肿胀、开裂，伤口刚要愈合又被宝宝吸裂，每次喂奶疼出一身汗，每天各种各样的下奶汤，喝到吐，日复一日的坚持，奶水依然不够吃，听说丝瓜络煮水可以下奶，于是尝试，无果。听说小偏方可以下奶，于是找来食材，煮了一碗黑乎乎叫不上名的汤，忍着巨苦喝下肚，效果依然不明显。

坐月子的第10天，是我成为妈妈后的第一次情绪崩溃，无助、愧疚、愤懑，不是因为熬夜喂奶辛苦，也不是因为角色的忽然转变，而是因为奶水不够宝宝吃……

“宝宝怎么这么快就醒了，刚才是不是没吃饱？”

“怎么听不到吞咽声，是不是没奶，要不我去冲奶粉？”

那一刻我觉得我不是一个合格的妈妈，在家人的质疑声中，我也开始怀疑自己，或许我天生是没奶体质？必须要混合喂养吗？我还能做什么努力？夜深人静，宝宝含着乳头拼命吸吮，我能听到他平稳的呼吸，却听不到吞咽声，我无能为力，巨大的压力下，我再也扛不住了，整天偷偷抹眼泪，本来就不多的奶水，几乎快没了。

可即便如此，我还在打听各种下奶的良方，亲戚说中医针灸可以下奶，就是有点疼，问我要不要试试，试，哪怕只有一丝希望，我也要试！于是在寒风凛冽的冬天，我裹的像个粽子，顾不得还在坐月子，就这样出门了。

人憋久了真的会生病，见到久违的阳光，仿佛有重见天日的感觉，心情也开始变晴朗。针灸的第一天，奶水有明显的增多，我欣喜若狂，在后来连续的9天里，我挨了400针，我已经忘记当时是怎么坚持下来的。每次出发前又喜又悲，喜的是可以暂时离开憋闷的卧室，悲的是又要忍受针灸的折磨。第10天，我如释重负，终于结束了，低头看下去，乳房像个马蜂窝，青一块紫一块，不想言语，第一次觉得敬佩自己，为了让宝宝吃上母乳，我全力以赴了，宝宝的喂养方式从奶粉为主变成了母乳为主，可是距离全母乳喂养的目标，还差了那么一点。

后来满月了，从亲戚口中得知一位口碑很好的催乳师，我像抓住了救命稻草一样，为了那一点希望，也要不顾一切去尝试，再试这最后一次，实在不行，以后就接受混合喂养的方式。谁知这一去，竟找到了根结所在，这位催乳师不同于医院找的那位，她家有三代人传下来的催乳技艺，现在由儿媳妇接管。检查后她的一席话让我大吃一惊：“你的乳腺管还处于堵塞状态，这样奶水怎么可能够吃呢？”我一脸懵，原来在医院找的那位催乳师，技艺不佳，并没有帮我把乳腺管疏通开，就像水龙头被堵住，怪不得喝了那么多下奶的汤水都不管用。

经过三次治疗，堵塞的乳腺管终于通畅，逐渐不用喂奶粉了，甚至经常吃不完，我的全母乳喂养之路开始了，宝宝八个月的时候体重23斤，很少生病，我也迅速恢复到孕前的体重，一切都有条不紊的进行，后来我回归职场，宝宝于1周岁7个月断奶。

【二胎母乳喂养记，应对有策】

2019年，是我第二次当妈妈，二宝的母乳喂养之路，虽然坎坷，但得心应手了许多。这次开奶，催乳师再三确认，没有乳腺管堵塞的问题。果然，在前15天，奶水多的吃不完，但随着宝宝饭量不断增长，开始出现供应不足的现象，一直处于够吃与不够吃的边缘，这其实是宝宝出现了猛涨期，我脑海中有无数次想加奶粉的冲动，都忍住了，打起精神开始追奶计划（稍后会跟大家详细分享），不断亲喂，坚信自己的奶够吃，在不懈努力下，我再次成功实现全母乳喂养，还存下了很多奶，后来由于我的个人原因，二宝于11个月断奶，我的母乳喂养生涯彻底结束。

直到今天，冰箱里的冷冻母乳早已过期，我却一直舍不得扔，那是我努力过的证明，是无法割舍的37度的爱。

母乳喂养对大人孩子都是双盈利，不仅可以促进产后子宫恢复，减少乳腺癌的几率，还能给宝宝提供最丰富的营养和强大的免疫力，这也是我拼命坚持母乳喂养的原因。这条路漫长且艰辛，远没有想象中容易，但永远无法阻止一个母亲爱孩子的心。

今天把两个宝宝的母乳喂养之路记录下来，正是想激励正在母乳喂养的宝妈们，奶水不足不可怕，找对方法就能克服它。通过两次纯母乳喂养，我总结了很多经验，一一为大家分析，希望帮到各位母乳妈妈。

为了有充足的奶水，生完宝宝的第一时间，我们应该怎样做？

【开奶】

即将开始母乳喂养的妈妈，一定要谨记，开奶越早，下奶越早，最好在宝宝出生2小时内让宝宝吸吮乳房，虽然这个时候还没下奶，但不要认为是多此一举，妈妈和宝宝肌肤相亲，能更好的刺激泌乳素的生成，这样下奶速度才能加快，而且提前让宝宝吸吮乳房，还能减轻接下来生理性涨奶的疼痛。大宝那时候没让早点吸吮乳房，第四天才下奶，二宝从产房出来就让她吸吮，下奶特别快。

很多新手妈妈在给宝宝喂奶的时候，会出现乳头肿胀开裂的情况，该怎么办。“使出了吃奶的劲”这句话大家应该都听过，别看宝宝小，嘴劲大着呢，新手妈妈喂奶必定会出现肿胀疼痛的现象，在两个星期左右就会减轻。而引起乳头开裂的大多数原因是因为授乳姿势不正确，我们需要在喂奶的时候让宝宝的下巴贴紧你的胸部，把乳晕一起含住，这样就能减少乳头疼痛开裂的发生。

【乳腺管堵塞的问题】

开始涨奶了，一定要找正规的催乳师，检查乳腺管有无堵塞。我们把乳房比喻成水库，乳腺管是管道，如果有硬块堵着，会直接影响产奶量，严重的还会堵成乳腺炎。大宝那会就是乳腺管堵塞吃了亏，喝了那么多下奶的汤汤水水和中药，丝毫没效果，你想，水龙头堵着，即使有水也流不出来，所以，这个问题一定要事先排除，才能顺利进行下一步。

另外涨奶的时候多让宝宝吸，由于新生宝宝胃只有葡萄大小，宝宝吃不完一定不要生憋着，可以借助吸奶器吸出来，不然很容易回奶。吸奶器的选择，我建议大家准备电动的，手动太累而且效率低。

母乳喂养出现奶水不足的问题，应该怎么办？

【婴儿猛涨期造成的奶水不足】

这里宝妈们先自查，奶水忽然不够吃了，宝宝是不是在经历猛涨期。在猛长期的宝宝和平时相比，会变得烦躁不安，不断的含上乳头，扯开，无故哭闹，再含上，吃奶次数比平时更频繁，甚至每隔1小时就要吃一次，猛涨期间，奶水会有不够吃的现象，猛涨期过后，宝宝的身高体重会有一个明显的增长。

【遇到猛涨期，最靠谱的追奶法】

多吸吮，刺激泌乳。

二宝经历猛涨期的时候，白天吃的勤，就供应不上了，于是我开始追奶计划，最有效的就是“挂喂法”。白天宝宝几乎是一直挂在我身上，有时候隔半小时，有时候隔一小时，她什么时候想吃就让她吃，没有奶水也让她吸，不出两天，我的身体就做出了调整，奶水又够吃了。

宝妈们谨记猛涨期都会出现奶水不足的假象，千万别急着加奶粉，我们能做的就是按需哺乳，让宝宝多吸乳房，没有不够吃的母乳，只有错误的喂养方式。如果你加了奶粉，会破坏这个自然过程，慢慢的就真的不够吃了，只需要多喝汤汤水水，单纯的按需哺乳，宝宝吸吮得多，大脑会接收信号，你的身体会自动迅速回应，根据宝宝的需求调整产奶量，并增加供应，一般在24至48小时之内就调整好。人的身体就是这么神奇，这就是为什么奶水越吸越多，越憋越少，攒一攒再喂是错误的，及时排空才能刺激泌乳。

【亲测有效的下奶法】

1.之前网上有一个特别好笑的说法，说婆婆是回奶神器，原因就是婆婆说话办事让儿媳妇心情不好了，就回奶了，心情对奶水量有着巨大的影响，最好的下奶法就是学会调整心态，保持一个好心情，你会发现，当你心情好的时候，奶水量会有一个明显的增长。

2.快速喝热水。

强烈推荐你们试试这个下奶法！喂奶前，准备一杯热乎乎的水，不要小口抿，快速喝下一整杯，再去尝试喂奶，你会听到宝宝咕咚咕咚吞咽的声音。我每次在宝宝吃奶的过程中快速喝上一杯烫烫的水，奶阵就会随之而来，屡试不爽。在喂奶前、喂奶后还要再喝上一杯水，母乳80%的成分就是水，正在母乳喂养宝宝的妈妈，要比平时喝更多的水，才能增加产奶量。

3.补气血。

勤喂、勤吸、喝汤汤水水，这些办法都行不通，那你就要考虑是不是气血不足。气血是母乳之源，气血不足会直接影响奶水量，最大的表现就是产后月经量少，奶水稀薄，可以去看看中医，我在月子里喝过一个疗程补气血的中药，下奶的效果非常好。

补气血还可以在家自制五红汤，五红是指：红枣、红糖、红皮花生、红豆、红枸杞。将这几样食材加水熬成红汤，一天喝两次，对于气血不足的妈妈，比喝鲫鱼汤还要下奶。

另外意外发现榴莲也是特别能下奶的，我平时不会涨奶，每次吃过榴莲就会涨奶。

说到涨奶，肯定也有宝妈疑惑：我从不涨奶，乳房一直软软的，是不是母乳不足？

我刚好就是这种，正常情况下憋个四小时乳房都不硬，但是宝宝吃的时候奶阵超级多，足以吃饱。其实你没必要追求涨奶，涨奶确实是“压仓”了，只要宝宝吃的时候吞咽声多，睡眠和大小便正常，身高体重增长正常说明就是够吃，乳房软也不必担心，因为乳房不是存奶的“仓库”，它是产奶的“工厂”，什么时候吃什么时间造，不用担心没有提前储存。当你从来不涨奶，但母乳依然充足，这个其实是供需平衡了，这才是哺乳期间乳房的正确状态，不多不少，不涨奶也够吃。

最后我想说：母乳喂养的妈妈承担了常人难以想象的压力和责任，熬夜喂奶，身材走样，这些都不足为惧，奶水不够宝宝吃才最扎心。归根结底，解决奶水不足的关键就是多补水，多让宝宝吸吮，也永远不要质疑自己的奶不够吃，按照自然界的规律，每个母亲的奶都是够自己宝宝吃的，你只需坚定信念，使用正确的方法，最终都能实现纯母乳喂养，所以，妈妈们，加油吧！

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