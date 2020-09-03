教会孩子两句话，宝宝入园不生病！

开学啦~幼儿园也迎来了新成员，不过刚入园的小朋友往往会因为对环境不适应，情绪不佳而生病，各位家长可要长点心哦！

对于这种现象，儿科专家建议爸爸妈妈要提前教会孩子说两句话，这样就可以有效避免生病。我们一起来看看吧~

♦ 宝宝入园前应学会两句话

儿科医生认为，大部分宝宝刚上幼儿园时都会经历一段烦人的生病期。生病期的持续时间也有长有短，甚至有可能出现反复。

幼儿园里有很多宝宝，老师精力有限，无法像爸爸妈妈一样精心照料每个宝宝。因此，让宝宝学会“老师，我要喝水”这句话很有必要。因为身体缺水会引发很多疾病，让宝宝多喝水就有助于降低患病风险。

另外，大家还要让宝宝学会说 “老师，我要小便”这句话，宝宝感到有尿意时能够勇敢地跟老师报告，这样就可以避免尿湿裤子。要知道，有的宝宝尿湿裤子又没有及时更换，就会受凉生病。

♦ 宝宝入园后，为何总生病？

为什么孩子入园后总会生病？原因大致有以下几点：

1.睡前不刷牙

有的孩子总是呼吸道感染，这很有可能是睡前喝奶不刷牙不漱口的坏习惯导致。牛奶营养丰富，睡前喝奶不刷牙，细菌很容易在咽喉部逗留，进而引起呼吸道感染。另外，过敏体质宝宝也容易患上呼吸道疾病。过敏体质宝宝反复咳嗽，有可能不是感染引起的，也有可能是吃了虾蟹等易过敏食物或者接触了会引起过敏的衣物导致。

2.家长总担心孩子吃不饱

有的父母总担心宝宝在幼儿园吃不饱，回家后准备了很多油腻的菜给他吃。但医生认为，父母强迫宝宝进餐反而容易引发消化不良，进而影响晚上的睡眠质量。宝宝晚上睡不好觉，长此以往就很容易生病。

3.孩子挑食

有的宝宝上幼儿园后会反复感冒，大家要注意观察他有没有挑食不爱吃菜的坏习惯。宝宝有挑食习惯，会导致营养摄入不均衡，容易导致微量元素缺乏、维生素缺乏和贫血，进而出现反复感冒的现象。大家要及时帮助宝宝改掉这个坏习惯，同时为他及时补充营养。

4.心理因素

除了饮食因素外，心理因素也会让孩子感到不适。害怕上幼儿园的宝宝有可能会出现呕吐、恶心、咳嗽等表现，但去医院检查的话不会出现什么生理上的问题，这就需要家长帮助孩子适应，解决他的心理问题。

总而言之，为了宝宝的健康成长，大家在他入园初期一定要多多留意他的情况，发现异常及时做出调整，帮助其尽快适应幼儿园的集体生活。

♦ 其他预防措施

面对宝宝开学容易生病这件事，家长也无需过于担心。如果做好充分的预防工作，宝宝不会那么轻易被病毒击倒的。那么到底要做到那些点呢？

1.提前接种疫苗

这是一种很有效的预防方法，能够让宝宝体内形成相应的抗体，增强对病毒的免疫力。

2.养成良好的卫生习惯

“病从口入”这句话是很有道理的，人体手上的细菌很多，如果宝宝不洗手就吃饭、揉眼睛等的话，就会让病毒进入体内，从而可能会引起疾病。因此要让宝宝养成勤洗手的习惯，尤其是饭前便后，一定要注意洗手。

3.积极锻炼身体

运动锻炼可以增强宝宝的体质，还能开拓视野，因此父母可以多带宝宝去户外运动。骑单车、打篮球等都是不错的选择。

4.多喝温水

口腔和鼻腔的黏膜保持湿润的话，可以预防感冒病毒的侵袭。因此在容易缺水的秋季，需要让宝宝多喝水，让身体保持水分充足。

5.保持环境干净

无论是家中还是幼儿园，卫生状况都是非常重要的。一定要定期打扫，经常开窗透气，尤其宝宝的玩具等物品，要经常通过日晒来消毒。

6.及时增减衣物

秋季早晚温差是比较大的，宝宝衣服穿少了受凉，衣服穿多了出汗，都可能会生病。因此一定要根据天气变化，为宝宝及时增减衣物。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)