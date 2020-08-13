苦瓜酿肉，清热解暑，零失败率，老少咸宜！

夏季常吃的家常菜！！热解暑的苦瓜酿肉！！好吃不上火！

大家喜欢吃苦瓜吗？我家超喜欢吃苦瓜，特别是夏季时，经常吃苦瓜，有清热消暑、养血益气、补肾健脾、滋肝明目的功效~

苦瓜除了清炒，炒肉，煮汤外，还可以做苦瓜酿肉哦，无需太多的修饰，只要这样简简单单的切段，酿上肉馅，加上本身就是很漂亮的花边，就是视觉上的一种体验。清热解毒，简单易做！

今天就大家分享一道零失败的家常菜~苦瓜酿肉！！

夏日必吃的一道菜，苦瓜的清香夹着肉馅的酱香，清热解毒，排毒又养颜！做法超简单，学会再也不用上饭店吃了，喜欢吃的小伙伴快试试呀~

食材：

苦瓜1根，肉末120克，干香菇12个，葱花适量。

做法：

1.干香菇提前泡发，去蒂剁碎。

肉末，半勺料酒，1勺酱油，1勺蚝油，1勺食用油，1勺玉米淀粉，适量胡椒粉，1个鸡蛋，再加搅拌至粘稠的肉馅。

2.苦瓜切小段去瓜瓤，将肉馅塞进苦瓜内，水开上锅蒸15分钟，再将蒸苦瓜的汤汁倒入锅中加1勺生抽，适量水淀粉煮沸，浇到苦瓜上，再撒上葱花即可。

超简单有没有？若觉得苦瓜太苦的话，可以先焯水：锅中加水煮沸，加少许油，放入苦瓜焯熟，捞出备用~

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