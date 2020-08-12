女子为救落水孩子身亡，儿子痛哭“妈妈，我错了！”

炎热高温下，人们总爱游戏戏水觅清凉，但这其中也藏着巨大的安全隐患。即使年年提醒，仍然意外频发。最近短短8天，又发生3起溺水事件，致6人死亡。

妈妈为了救儿子溺亡，儿子痛哭大喊“妈妈我错了”

8月9日，河南新蔡县，一位38岁的宝妈带着2个儿子在河边玩耍。没想到小儿子不慎落水，她赶紧施救却也滑落水中。之后，小儿子被一位好心的快递小哥救了，但宝妈却因为体力不支很快沉了下去。等到救援工作人员到来将宝妈打捞起来的时候，她已经没有了生命体征。

在救援人员搜救时，赶到现场的宝爸和孩子们瘫坐在草地上相拥痛哭。落水的小儿子一直朝水面哭喊着：“我错了，妈妈还有救吗?”

珍爱生命，切勿在水边玩耍。悲剧已经发生，逝去的生命无法追回。希望宝爸能振作起来，加强对孩子的心理辅导。

湖南5人结伴漂流，2人脱下救生衣游泳意外溺亡

8月8日，湖南岳阳连云山峡谷漂流景区发生一起意外。据平江县文旅广体局通报，钟某南(男，18岁)、湛某豪(男，18岁)豪等一行5人结伴到该景区漂流。抵达终点后，2人脱去救生衣放在自助漂流皮筏上，擅自下水游泳，均意外溺亡。

年轻的生命不幸离去令人痛心！但不得不说一句，生命何其宝贵，遵守规则就是珍爱生命啊~

菏泽3少年溺亡，其中1人最后通话“他俩在河里扑腾着，我去救他们”

8月2日，山东菏泽市定陶区王路口桥附近，刘玉(14岁)、赵宇(13岁)、王浩(14岁)3名少年在东鱼河河道下河游泳不慎溺亡。

据悉，王浩在下水前曾给2个女同学打过电话，用开玩笑的语气说，“刘玉和赵宇在水里扑腾着呢，我进去救他俩。”然后3个孩子都再也没上来。

菏泽市定陶区游泳协会负责人宋保国表示，出事地水深2米左右，3个孩子都在1米7左右，自己推断他们根本不会游泳，“应该是一下水，就发现踩不到地，一呛水就不行了。”

这里再次郑重提醒各位家长朋友，一定要做好孩子的安全监护，并让孩子牢记防溺水六不口诀，以及如何自救及救助他人。

防溺水六不口诀

1.不私自下水游泳；2.不擅自与他人结伴下水游泳；3.不在无家长监护的情况下下水游泳；4.不到无安全设施和救援人员的水域游泳；5.不到不熟悉水情的水域游泳；6.不到河边嬉戏玩耍。

也不建议家长带孩子到没有安全措施的水边游泳戏水、玩耍打闹、清洗衣物、打捞物品。另外，经过有警示标志的危险地段更要多小心。

溺水时如何自救

1.尽快冷静下来，如发现周围有人时立即呼救。

2.尽量全身放松，让自己漂浮在水面上，把口鼻露出水面，用脚踢水，同时还应保持一定体力，等待救援。

3.如身体下沉，可将手掌向下压。

4.如果突然抽筋，暂时又没办法靠岸时，立即求救。如无人相助，可深吸一口气后潜入水中，伸直抽筋的那条腿，用手将脚趾向上扳，来缓解不适。

他人溺水如何救护

1.如发现有人溺水，首先要立即大声呼救，不提倡未成年人盲目下水营救。

2.发现溺水者漂浮在水面时，可充分利用绳索、竿子、木板、救生圈等现场器材救人。也可以将衣服连在一起当做绳索。

3.如需下水救人，一定要大声告诉他，别慌，有人在救你。

4.下水救人时，不要从正面接近，以防被溺水者抓、抱。若被抱住，应放手自沉，溺水者便会放开。救人者应绕到溺水者的背后或潜入水下，从其左腋下绕过胸部，再握其右手，以仰游姿势将其拖向岸边，也可以在其背后拉腋窝拖带上岸。

5.不可高估自己，如不熟悉水性或不懂得水中施救，亦或不了解现场水情，不应轻易下水，应呼救或报警。

特别强调一点：未成年人发现有人溺水不要贸然下水营救，应立即大声呼救或利用救生器材!

Tip：孩子溺水后其实不会呼救!

补充非常重要的一点！和影视作品所展现的溺水画面，以及人们想象中不同的是，孩子溺水后可能根本就不会发出声音。实际生活中，很多孩子就像左图这样默默地沉下去了。

一次次痛心的事故不断警醒我们，防溺水安全不容半点麻痹大意。希望更多的人能够引起警觉，不要再让悲剧重演。

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