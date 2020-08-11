敲黑板！孩子缺铁，或会影响疫苗效果！

尽管各国都致力于免疫，但每年仍有大约150万儿童死于接种疫苗本可以预防的疾病。而低收入国家的疫苗接种效果也不如高收入国家，最近有研究指出，宝宝缺铁可能会影响疫苗效果。具体，我们接着往下看：

低收入国家的宝宝含铁量低

肯尼亚两项针对儿童的临床研究发现，婴儿期缺铁可能会降低疫苗的保护作用。在他们的第一项研究中，由卫生科学和技术部的迈克尔·齐默尔曼（Michael Zimmermann）领导的研究小组与肯尼亚、英国、荷兰和美国的科学家合作。他们的目的是测定303名肯尼亚儿童从出生到18个月大的血液样本中的体内铁水平，和针对疫苗抗原的抗体水平。

“在瑞士，婴儿出生时的铁储备通常足以维持他们生命的前六个月。但在肯尼亚和其他撒哈拉以南国家，婴儿体内的铁储备要低得多，尤其是那些母亲贫血或出生体重低的婴儿。”人类营养学教授迈克尔·齐默尔曼（Michael Zimmermann）指出。

他解释说，感染和血性腹泻加重了这种情况，它们的铁储备通常会在两到三个月后耗尽。

含充足铁的孩子，疫苗效果更好

研究显示，超过一半的儿童在10周龄时就已经患有贫血，到24周时，超过90%的儿童血红蛋白和红细胞计数都很低。

通过统计分析，由齐默尔曼领导的研究人员能够表明：尽管进行了几次疫苗接种，但在18个月大的患贫血婴儿血液中发现缺乏针对白喉、肺炎球菌和其他病原体的保护性抗体的风险比未患贫血的婴儿高出一倍多。

在第二项研究中，研究人员每天给127名6个月大的婴儿服用含有微量营养素的粉末，持续4个月。其中85名儿童的奶粉中也含有铁；其他42名儿童没有接受铁补充剂。当儿童在九个月大时接种麻疹疫苗，那些同时接受铁作为膳食补充剂的儿童在两个方面产生了更强的免疫反应：他们不仅在12个月大时血液中有更多的麻疹抗体，抗体也能更好地识别病原体。

铁应作为饮食补充剂来预防贫血

世界卫生组织（世卫组织）建议婴儿在头6个月内完全用母乳喂养，以避免感染通过受污染的水传播的疾病。出于这个原因，齐默尔曼和他的研究小组直到孩子们7个月大时才给他们服用膳食补充剂粉。

齐默尔曼认为，采纳补铁的建议将是一个很好的举措，因为通过在幼儿饮食中补充铁元素来预防贫血，将提高其他疫苗的保护作用。反过来，这可能有助于防止每年150万人因疫苗而死亡，尤其是那些原本可预防的疾病。

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