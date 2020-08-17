两岁孩子被锁车内活活热死，浑身水泡，布满抓痕……

每年夏天总会有很多儿童意外事件，这其中就包括孩子被锁车内意外死亡：近日洛阳一名2岁半的男孩，被锁在轿车内长达8个小时，被家长找到的时候，孩子已经死去多时……

前些日子，有网友发现朋友圈里有这么一条信息：说是孩子轩轩（化名）早晨8点被辅导班校长蒋某某用私家车接走后，不知为何被遗忘在车内，并且一直到下午5点才被发现。发现的时候，轩轩已经死亡多时，全身发紫、浑身水泡并且布满抓痕……

根据知情人士透露，辅导班没有专门的校车，所以校长蒋某某经常开车接送孩子，当天一共用车接了3名孩子，在车上孩子还一起背了书。目前双方正在协商处理这件事情。

把孩子锁车内真的很危险

随着生活条件越来越好，私家车也越来越多，孩子锁在车内导致意外的新闻也很常见，这其中就有很多因为被锁车内导致孩子死亡的事件。那么为什么把孩子留在车里很危险呢？

这是因为一旦气温超过26℃，那么车内温度可以在20分钟内升到42.8℃；而在夏天，气温经常30℃以上，有些地区甚至可超40℃，这就表示车内温度可以在十几分钟内飙升至60℃以上。

有个国外组织做了一个街头实验，他们让成年人坐在密闭的车内，感受一下车内温度变化：

不难看出，只需短短的时间，车内温度可以上升到成年人都无法忍受的高温。而孩子本身就还没有发育完全，其体温上升、体内水分流失速度比成人更快，如果把孩子独留车内，那么他们极易发生昏迷、缺氧的情况，严重时还可能导致死亡。

所以说，无论停车时间有多短，都不要有侥幸心理，一定要不能把孩子留在车内。下车前要有看后座的习惯，确保后座没有人才下车锁门。

如何避免孩子出现类似危险？

1.贴浅色窗膜

买到车后，基本上都会在车窗上贴个窗膜，不少人会选择深色窗膜，一方面是比较有隐私，另一方面也是为了防晒。但是如果家里有孩子并且经常坐车，那么还是建议选择浅色的窗膜，这有助于自己和他人发现被忘在车内的孩子。

2.东西放后座

上车之后，最好能把随身的重要物品放后座，比如手机、钱包、手提袋等等，这样做是让你在下车时会去后座拿随身物品，这样也就能顺便看一下后座是否有人。带着小宝宝的家庭，则可以把纸尿裤、妈咪包放在副驾驶，这也可以提醒你后座有孩子。

3.蓝牙防丢器

这个其实就是一个小的报警器，出门的时候可以放在孩子的兜里，然后连上手机蓝牙。等到两者距离过远的时候，就会发出声音提醒你，这样也就不会把孩子落在车里了。

4.教孩子自救

为了以防万一，平常最好能教孩子一些自救的方法：首先要保持冷静，因为大喊大叫会消耗体力和氧气；其次就是要想办法提醒车外的人，以寻求帮助，比如按喇叭、拍打车窗等等，只要能引起路人注意就可以获救（推荐在车内准备个口哨、小喇叭之类的东西）。至于再大一些孩子，则可以教会他们解锁车门的方法，必要的时候可以自行用破窗锤自救。

5.及时救孩子

当发现孩子被锁车内，并且车钥匙也找不到了，千万不要心疼钱，一定要及时砸破窗户把孩子救出来。此前就有类似的新闻，妈妈心疼车窗玻璃，一直不让别人砸窗，一定要等备用钥匙送过来，孩子被救出来的时候，浑身就像是泡了水一样，非常危险。这里郑重提醒，夏天车内温度升到非常快，孩子多待一分钟都可能有生命危险，所以一定要先救孩子。

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