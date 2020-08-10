你给孩子防晒了吗？大多数父母都没能做好！

一项新的全国性民意调查显示，尽管大多数家长认识到防晒霜的重要性，但他们可能并不常用此做法来保护孩子免受晒伤。

大多数父母没给孩子做好防晒

密歇根医学院C.S.Mott儿童医院儿童健康全国民意调查显示，11%的家长说他们没有使用特定的最低防晒系数的防晒霜，3%的家长表示他们没有为孩子使用防晒霜。

一半的家长还表示，除非孩子在水里玩耍，否则他们可能不会重新涂防晒霜，而三分之一的家长表示在阴天不会给孩子涂防晒霜，要知道云层并不能阻挡所有紫外线。

“如今正值暑假，孩子们大多会在海滩、游泳池玩耍，这就会导致太多的阳光照射，直接损害皮肤。”医学博士加里·弗里德（GaryFreed）表示。

防晒霜对预防晒伤和皮肤癌非常重要

大多数家长都明白使用防晒霜的重要性，但他们可能不会选择足够高的防晒系数，也不会尽可能频繁地重新涂抹以保护孩子的皮肤。

但是防晒霜对预防晒伤和皮肤癌非常重要，这点很多父母都知道，而调查显示，50%的父母还认为防晒霜对防止早衰和皱纹至关重要。

不管阳光多大，孩子们都需要被保护

调查显示，家长在决定是否使用防晒霜时，会考虑好几个因素，包括孩子在室外待多久、孩子穿什么衣服、孩子的肤色和肤色、孩子是否会在水旁、水有多热。近一半的家长会考虑到是晴天还是阴天。

家长也会根据情况决定是否重新涂抹防晒霜。如果孩子在水中玩耍，81%的家长会尝试在两小时内重新涂抹；如果不是在水中玩耍，则有50％的父母会重新涂抹；如果是多云天气，25%的家长会重新涂抹；如果孩子在阴凉的地方玩耍，则只有20%。

Freed说：“家长们应该意识到，来自太阳的紫外线可以在多云和多雾的日子里接触到孩子，而不仅仅是在阳光明媚的日子里。不管阳光多大，孩子们都需要保护。”

正确选择及使用防晒霜，才能达到最佳效果

Freed说，为了有效，防晒霜还需要每隔两个小时重新涂抹一次，如果孩子在水里，甚至更频繁，因为“没有防晒霜是完全防水的”。当游泳或出汗时，需要使用标有“防水”字样的防晒霜，该保护措施在在40-80分钟内仍然有效。

Freed建议家长选择防晒系数最低为15到30的防晒霜，即“广谱”防晒霜，也就是说，防晒霜可以抵御两种有害的紫外线辐射：紫外线B（UVB）和紫外线a（UVA）。

如果要带孩子外出，家长也应尽量避免在上午10点到下午4点之间的高峰强度时段的日照。

建议物理防晒和防晒霜联合使用

Freed说，三分之二的父母给孩子穿长袖衣服或者戴着帽子，这也是很好的选择。

Freed还表示：“父母可能认为他们的孩子得到了充分的防晒保护，但是如果防晒系数太低或者他们没有经常重新使用防晒霜，孩子们仍然有被晒伤的危险。”

记住，防晒霜是预防灼伤和皮肤癌的重要工具，但必须正确使用才能有效！

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