女婴脐带未断就被遗弃，只因父母生儿子愿望破灭！

近日，广东省东莞市桥头镇一垃圾桶旁，发现一名被遗弃的女婴。女婴刚出生不久，脐带还没被剪断，在烈日下嗷嗷大哭，让人看了实在心疼。

接到群众报警后，民警火速对案发周边的工厂企业、出租屋、居民楼进行实地走访，并沿路调阅公共视频。在经过查看大量录像资料之后，终于发现了疑似嫌疑人的踪影。

当晚22时许，当嫌疑人和妻子下班回到住处时，蹲点伏击的民警立即上前盘问。

面对民警的第二次“突击”，两人的心理防线终于溃败，当场承认遗弃婴儿的犯罪事实。

原来，女婴是21岁的李某于当日凌晨，在一间出租屋内生下来的。据其24岁的丈夫张某交代，当他看到第三个孩子还是女儿的时候，感觉自己“想生儿子”的愿望当场破灭。于是便和妻子决定，把刚出生的小女儿遗弃。

虽然案件已侦破，2名涉嫌遗弃罪的嫌疑人也被依法采取了刑事强制措施。

但让网友依然愤怒的是，这都什么年代了，居然还有父母因为生的是女孩，做出遗弃的行为？

不过，幸好孩子被及时发现，否则后果不堪设想。

试想一下，倘若这个小生命没有被发现，在这酷暑难耐的伏天，是不是会因为饥饿或饥渴而无法存活？时间长了，会不会被垃圾堆的各种蛆虫爬满全身……

一想到如此种种，真觉得这对父母该千刀万剐。先不说他们有没有触及法律，就连起码的做人底线都没有。

虎毒还不食子呢！把刚出生的孩子丢在垃圾桶，难道不是把她置于死地吗？

不过更让人心寒的是，这并不是一起单一的遗弃案件。就在刚刚过去的两个月中，全国各地遗弃女婴的事件也是屡屡发生。

2020年8月5日，一个还没满月的女婴被遗弃在常州一家快餐店店外的长凳上。

2020年7月25日，江西南昌一女婴带着胎盘被遗弃，浑身泥土，爬满蛆虫，又脏又臭。

2020年6月13日，福州一小区，刚出生女婴竟被遗弃垃圾屋，上半身被沾着血迹的纸巾覆盖，脐带还没剪断。

2020年6月1日，洛阳某小区的垃圾桶里，发现一活着的女婴。

……

是的，每隔一段时间，我们总会看到类似的新闻被推上热搜。不过，这些层出不穷的遗弃案，又不得不引起我们的反思：

为什么总有孩子被遗弃？为什么被遗弃的，几乎都是刚出生不久的女婴？

其实原因很简单，就如犯罪嫌疑人张某所说，连续生了三个女儿之后，感觉自己“生儿子”的愿望破灭了。孩子多又养不起，那就干脆扔掉了算。

原来，我们一直以为的“男女平等”，不过是表面现象。而几千年“重男轻女”的思想，还依然根深蒂固！

在现实生活中，尤其是思想意识比较落后的地方，还有那么多的重男轻女家庭。他们不管自己是否具有抚养能力，更不顾高龄妻子的身体状况，直到生出男孩为止。

在他们的眼中，女儿养的再好也是赔钱货，迟早都是别人家的。只有儿子才可以延续香火，给自己养老送终。

我勒个去！如此重男轻女，莫不是家里有至高无上的皇位，或者几个亿的财产等着继承？

然而，事实恰恰相反。

据悉，身边那些好不容易才生到男孩的家庭，简直把他们当做“掌上明珠”，什么好吃、好喝、好穿的都紧着他们。而女孩子只能活成透明人，根本没有同等生存和受教育的机会。

可是，经济能力不行，孩子又生得多，养育和教育观念自然也跟不上。

孩子一旦没有知识作为强有力的支撑，不管男女，长大后都很难有一技之长来养家糊口。

不仅如此，目前我国男女比例失衡状态已经非常严峻。根据第六次人口普查，全国0~4岁婴幼儿的男女性别比已经达到121:100了。

看看落后地区那些没钱读书的孩子，再看看那些找不到媳妇的大龄男青年。这种报复性的恶性循环，好像是对上一代“重男轻女”思想的无情耻笑。

假如这个世界没有男孩，人类无法延续，但如果没有女孩，子嗣更不能延续。

其实，无论是生男孩还是生女孩，只要父母好好教育和引导，每个孩子都会成为父母的骄傲。

生命来之不易，愿每一个新生命，都能被悉心呵护。

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