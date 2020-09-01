女性体检，这几项不能省，速看！

通过体检，很多还没有出现症状的疾病都可以被提前发现，从而做到早治疗，避免对身体健康产生严重影响。

对于女性朋友而言，有几项体检项目更是不能省，我们一起来看看~

女性体检的必做项目

1.一般体检项目

一般的体检项目男性和女性都可以做，主要的检查项目有：身体一般检查（测身高、体重、腰围、血压等）、心电图、眼科检查、血常规和血生化检查、耳鼻咽喉检查、内外科听触诊检查、腹部（肝胆胰脾）B超检查、泌尿系统B超检查等。

2.女性专有的体检项目

在进行妇科检查时，女性有没有性生活史，对应的检查项目也有所差别。

如在检查盆腔子宫附件情况时，如果没有性生活史，医生会使用肛腹诊的方式进行检查；如果女性有性生活史，可以通过阴道彩超、阴道分泌物检测、双合诊检查、宫颈分泌物检查等检查，来了解盆腔和子宫附件的健康状况。

3.两类必做的癌症筛查

在我国，女性发病率最高的两大恶性肿瘤是宫颈癌和乳腺癌，所幸这两种癌症可以通过早期筛查来发现：

（1）宫颈癌筛查

宫颈癌筛查需要做两项检查：HPV检查和TCT检查。如果没有性生活史，就无需接受宫颈癌筛查。

对于有性生活史的女性而言，最好在21岁后做TCT检查；30岁后除了要做TCT检查外，还要做HPV检查。30-65岁女性，建议每隔5年做一次TCT检查和HPV检查。

如果检查结果显示异常，大家要根据医生的建议，增加筛查次数或做进一步检查。

（2）乳腺癌筛查

通常而言，如果没有什么异常情况，小于40岁的女性无需接受乳腺癌筛查。年满40岁的女性，建议使用彩超和乳腺钼靶摄片相结合的方式做乳腺癌筛查。

女性做体检前的注意事项

为了让体检结果更准确地反映身体状况，大家在体检前要注意这些：

1.避开经期

在经期做B超检查，除了场面很血腥外，宫腔内的积血也会影响到超声波检测。

2.科学饮食

体检的前几天，日常饮食应以清淡为主，并且不要喝酒。

3.体检当天空腹

众所周知，有一些体检项目比如肝胆胰脾B超检查、血液检查等，会要求体检者空腹。这里所说的空腹，一般是指检查前8小时内不进食。

因此，大家在体检前一天吃过晚饭后，就不要再吃任何东西了。但也要注意，如果空腹时间过长，会导致胆红素、血糖等指标的检查结果不准确。

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