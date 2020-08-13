这些护肤常识坑了不少小姐姐，你中招了吗

一谈到护肤的话题，小姐姐们可都来精神了：面膜怎么敷？清洁怎么做？哪家品牌口碑出众？……真的是有说不完的心得经验。但是你知道吗？你们口中所谓的护肤常识，很可能是错的！这不是开玩笑哦，接下来育姐就给各位一一盘点：

误区一：要用化妆棉涂爽肤水

真相：完全不需要。

其实，使用化妆棉涂爽肤水，只会让爽肤水的消耗速度变快，根本起不到二次清洁的作用。而化妆棉在皮肤上反复擦拭，还很容易造成正常角质层破坏，因此完全没必要这样做。

正确做法：

用手涂，轻轻拍打至吸收就好啦，也可以用喷雾瓶喷，效果也很好~

误区二：面膜得每天敷，才能有效补水

真相：偶尔敷一敷。

天天敷面膜，特别是每次敷面膜15分钟以上，皮肤很容易发生“过度水合”。许多人刚开始这样敷面膜，感觉皮肤变得水嫩通透很舒服，但时间一长就会发现皮肤变得十分敏感。

正确做法：

面膜不是任何一个人都可以敷，敏感肌的人最好先咨询一下皮肤科医生，看看自己是否适合敷面膜。有些人群不需要，也不适合敷面膜。

一般来说，如果要敷面膜，每个星期敷两三次就好，每次敷贴时间也不要超过一刻钟。

误区三：买护肤品要认准品牌，越贵越好

真相：贵的护肤品不一定适合你，尤其是敏感肌人士。

比如，对于皮肤敏感的女性而言，首选的应该是医学护肤品。大多数医学护肤品不含羊毛脂、色素、究竟香精等成分，而且许多产品都是无菌的。

与常规产品相比，医学护肤品不容易引起过敏，对敏感肌也更亲和。

误区四：天然的就是安全的

网上，各种独门护肤偏方、自制面膜、手工皂轮番流行，深受很多人欢迎。不少人认为，这些产品纯天然，甚至还可以食用，安全性肯定很好。

真相：小心毁了你的脸蛋！

说起来原因很简单，这些自制的护肤品的安全性不靠谱。第一，许多天然植物含有光敏感物质，涂在脸部有可能会引起不良反应，导致皮肤过敏或变黑；第二，尽管有些食物具有很高的营养价值，但这些食物中的营养物质并不能被皮肤吸收；第三，我们无法弄清，自制产品使用的果蔬是否含有有害成分。

正确做法：

对于各种原生态产品、手工制品、纯天然产品，一定要谨慎，能不用就不用。

误区五：皮肤要“深层清洁”

真相：根本不需要。

实际上，经常使用各种“深度清洁”产品，同样会对正常的角质层造成破坏，损伤皮肤屏障，有可能让皮肤变成“敏感肌”。

大多数健康皮肤是无需去角质的，因为皮肤角质本身就有一定的更新周期，到时间会自然脱落。

正确做法：

“深层清洁”产品是给角质层较厚、皮肤粗糙暗沉的人使用。如果你的皮肤是“敏感肌”，千万不要用这类产品！

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