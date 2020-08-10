给宝宝采血安全吗？来了解医院的采血规则

几乎可以肯定的是，宝宝都会经历采集血样这件事。就像我们成年人一样，婴儿的身体有能力根据需要创造新的血液。但也和我们成年人一样，在短时间内可以安全地采取多少血液也是有限度的。

了解婴幼儿的总血量

对于婴儿来说，这是一个需要特别注意的问题，原因很简单：一开始他们的血不多！

一般来说，孩子体内的血液总量可以根据孩子的年龄和体重来估算。对于胎儿来说，他们每公斤体重的血液量约为90毫升。对于足月分娩的新生儿，一般为每公斤80毫升。

对于第一年的婴儿，最多12个月，这一量估计为每公斤75毫升。对于12至36个月大的婴儿（幼儿年龄），估计为每公斤70毫升。对于年龄较大的儿童和青少年，合理估计为每公斤体重65毫升。

医院对于婴幼儿的采血规则

从孩子身上采血的一般规则是，除非在医学上绝对必要，否则在24小时内不应该允许超过他们总血量的5%。理想情况下，它应该小于总血容量的3%。大多数专家都同意，除非医学上有必要，否则在任何一个月的时间里，从孩子身上采集的血液量不应超过总血量的10%。

有许多新的血液取样技术被设计用于从儿童，特别是从婴儿身上采集血液样本。这些技术通常被称为微量采样。它们被设计成抽取进行特定测试所需的最少血液。

tips：美国哈佛大学综合医院发布的指南

“每8周从儿童身上采集的血容量必须小于3cc/kg体重。在直接收益远远超过这一数量限制的研究中，必须提交一份完整的方案供全体委员会审查，并适用以下准则：

1.如果每8周需要超过3cc/kg体重，并且有潜在的益处证明是合理的，那么对于较大的儿童（不是新生儿、幼儿等），可以考虑高达9cc的静脉血/kg体重/8周周期，后者是绝对上限。

2.凡参与每8周抽取静脉血3-9毫升/公斤体重的儿童都应接受补铁治疗。建议分3次给予30毫克硫酸亚铁/千克/天。这种治疗应持续至少8周，并应通过血红蛋白测量进行监测。”

如果医生需要从你的孩子身上采集血样，不要害怕问他们要采多少，以及对婴儿是否安全。如果医生不能解释本文中介绍的一些基本指导原则，或者不熟悉微量采样技术，那么最好是给宝宝寻找更好的医生！

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