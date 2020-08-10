准妈皮肤瘙痒，要警惕一种情况，相当严重!

女人在怀孕期间身体会受到打击。极最明显的变化是随着宝宝在腹内的生长，腹部和腹部区域的拉伸。

有一件事很常见，但必须密切观察，那就是随着皮肤的拉伸而引起的皮肤刺激和瘙痒。此外，有时由于女性体内的化学变化，可能会出现新的过敏反应。

孕期瘙痒并不少见

这是很常见的，也是正常的，在这个地区的皮肤会变得发痒，因为宝宝在成长。另外，你身体其他正在扩张的部位也可能会感到发痒。放松点，这是正常的，可以用外用面霜和浴液来缓解。

注意：在使用任何类型的止痒霜之前，一定要咨询医生或药剂师。市面上有很多含有类固醇的药物，但不确定是否适合孕妇使用。其中包括地氧美松、克霉唑和莫米松。这些成分在许多止痒霜中都有发现，而且没有一种被证明对宝宝是安全的。

要警惕妊娠肝内胆汁淤积症

虽然轻微的瘙痒是正常的，也可以预料到的，但有一件非常重要的事需要注意：过度和极度的瘙痒可能是一种非常严重和危险的疾病征兆，称为“妊娠肝内胆汁淤积症”（简称ICP）。

虽然比较少见，但确实会发生。如果你正经历着极度的瘙痒导致皮疹，或者让你整夜无法控制地抓挠，你应该立即采取行动！

ICP是肝脏的问题，肝脏会产生一种叫做“胆汁”的消化液。如果出现阻碍胆汁正常流动的问题，胆汁会积聚在皮肤中。皮肤就会表现出发黄和发痒。

若怀疑是妊娠肝内胆汁淤积症，应立即就医

如果遇到任何类似这些妊娠肝内胆汁淤积症的症状，你就必须立即去看医生，说明症状，并要求他们做肝脏相关的血液检查。还有其他可能发生的感染也会产生类似的症状。唯一能确定的方法是由专业医生或医院做血液检测。不要自己去药房咨询！虽然药剂师有很好地意愿来帮助你，但是他们不能在没有血液测试的情况下诊断出这种情况。

敲个重点，ICP会大大增加了死胎的几率——甚至在妊娠晚期。你不应该冒险，医生会给你的孩子开安全的处方。如果您出现ICP的任何症状，请立即就医。

一旦你确认肝功能正常，有一些天然的药物和其他产品可以减少瘙痒。燕麦粥已经被证明有帮助。你可以在市场上买一些普通的、常见的燕麦片，像往常一样准备食用。将温的燕麦粥涂在你的皮肤瘙痒的地方。

此外，某些天然粉末也有助于止痒。重申一次，检查成分，确保它不包含任何上面列出的化学物质。

一般来说，怀孕的时候很难舒服。皮肤发痒会使情况更糟。但各位一定要注意，你必须确保排除是不是严重的病症！

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