51岁郑嘉颖二胎再得一子，是某方面更厉害么？

前几天，郑嘉颖在社交平台宣布再得一子，并晒出了全家福，超有爱~网友们纷纷送上祝福。

郑嘉颖今年51岁了，和陈凯琳年龄相差22岁。他们于2018年8月12日在巴厘岛举办婚礼，次年的2月大儿子郑承悦诞生，现在才过一年多就已经迎来了二宝，这速度！

看了下网友的评论，有夸一家四口看起来好幸福，有赞宝宝高鼻子颜值高……

而一闺蜜的重点是，郑嘉颖50多了连生两子，那方面一定很厉害……

Emmm，那个怀孕这事吧，不避孕就有可能，跟某个方面是否厉害可没有必然的联系~

大龄男性生育有风险吗？

年龄倒是有关系。大家都知道的是，大龄女性生育有风险，随着年龄增长，女性的卵巢功能会随之下降，卵子质量也会降低，不易受孕，发生流产、妊娠糖尿病等问题的几率增加。一个道理，大龄男性生育也有风险。

通常，精液中正常精子的比例不低于4%就可以了。但是，大龄男性的精液中精子正常率会下降，因为畸形精子数目多了。

畸形精子除了指那些形态不正常的精子还包括未成熟的精子，这些家伙的战斗力不太行，远不比上正常精子。这主要会造成2大问题：

其一，受孕困难，有些是活力差，很难与卵子结合受孕;

据相关研究发现，男性年龄增长和使女性受孕所需时间延长和妊娠率降低有关。45岁+(包括45岁)男性使女性在1年以后和2年以后才受孕的可能性分别是25岁以下男性的4.6倍和12.5倍。简单地说，就是年轻男人短时间能出成果，而你可能花费更长时间没结果。

其二，不良妊娠结果：有些是遗传物质异常，如果受孕可能会导致流产或胎儿畸形。

总结一句话，随着年龄的增长，男性畸形精子数目会逐步增多，不仅受孕更困难，胎儿畸形、流产的危险也会增加。

年龄对精子有什么影响

在生育这件事上，男性更有优势。25—35岁是生育黄金期，在此期间精力最旺盛，精子质量最佳。

一般，我们将40岁+的称为高龄。而从40岁开始，男性的睾丸功能逐渐下降，精液量、精子活力、精子浓度及精子形态等精液参数、精子功能也会明显下降，生育能力也随之降低。

不过呢，男性的精子质量个体差异差，有的人七八十依然有生育能力比如画虾很厉害的齐白石，有人才四五十生育能力就不太行了。

岁月啊确实是把杀猪刀，生育能力也逃不过。男性生育能力也会随年龄增长而降低。

Tip：歪个楼，除了种子质量，种地的人其劳动力下降(性功能及性交频率)也影响受孕所需时间和妊娠率呐~

好在，这个问题本身并不影响生殖细胞，且其对生育的影响可通过辅助生殖技术来弥补。

大龄男性如何备孕?

1. 体检

这是为了对生育力进行评估。如果夫妻俩都是大龄，男性也应谨慎对待。这对男性的评估主要包括既往病史和目前的身体状况。通常，除了心、肝、肾脏功能、血压、血糖等，还有精液常规，来评估精子质量。

如果精子质量下降，医生会帮忙找到哪里出了问题，并做出一个诊断及治疗计划。至于精子质量不行，可以考虑借助卵细胞单精子注射，也就是ICSI辅助生殖技术，选取相对而言最为优秀的精子，在高倍显微镜下进行卵母细胞内单精子显微注射授精。

2. 改善生活习惯

备孕期间，建议男性戒烟酒，且远离二手烟、高温环境。如果超重、肥胖，要加强锻炼。还有，近期不要装修，远离力辐射和化学致畸物质。

3. 慎用药物

不要随意用药，应在专业医生指导下服用。如果有造人计划，及时告知医生，可改用对精子影响小的药物。

对于男性而言，虽然年龄不是生育禁忌，但随着年龄增长所生育子女的健康风险也在增加，希望大龄男性计划造人时能更谨慎些。另外提醒大家，如果是有孕育二胎的打算，一定要和大宝先沟通好哦~

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