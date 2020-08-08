宝宝到这时候就得刷牙啦，不能耽误！

孔老爷爷说过：食，色，性也。把“吃”这件事儿放在了第一位，也就说吃饭很重要，当然吃饭的工具就顺理成章的被提到了重要列表中来，这就是牙齿！

人的一生有两副牙齿，乳牙和恒牙。

乳牙的数目是20颗，一般在宝宝六个月左右开始萌出，两岁半左右出齐。六到七岁时逐渐开始脱落，到十二三岁左右全部被恒牙替代。

而恒牙不会再换了，会跟随人类一生。恒牙的数目是28颗到32颗。关于牙齿，这些问题是你必须要重视的！

① 乳牙会被恒牙替代，坏了也没关系？是这样吗？

牙科医生告诉你，这是不对的！

在最后一颗乳牙被恒牙替代前的十二三年里，宝宝都要用乳牙来帮忙咀嚼食物。如果乳牙龋坏太严重的话，不仅会影响宝宝语言发展，身心健康，还会影响恒牙萌出。所以当发现宝宝乳牙龋坏时，一定要及时带宝宝去医院就诊。

② 宝宝什么时候刷牙比较合适？

就口腔清洁这一块来说，出生后就可以开始进行了。我们每次喂完奶或者其他的辅食后，都应该给宝宝适当的喝一点清水来清洁口腔。

那么什么时候刷牙呢？一般来讲，宝宝长出第一颗牙时，我们就已经可以开始帮助宝宝刷牙了。如果宝宝在早期习惯了清洁牙齿，会有助于宝宝养成自觉刷牙的好习惯。

③ 什么是乳牙滞留？

乳牙滞留一般发生在下颌乳中切牙为多，也就是下牙的中间两颗牙齿。恒中切牙于舌侧萌出，呈现双排牙现象。

乳牙滞留占据了恒牙萌出的正常位置，恒牙可能会异位萌出，导致牙齿不整齐。当恒牙已经萌出时滞留乳牙应该拔除。下颌滞留乳牙拔除后，长在后面的恒牙会自行调整到正常位置。

在六岁左右的时候，宝宝的恒牙就已经开始准备萌出了，这个时候家长要及时发现恒牙有没有长出来，也就是说这个乳牙的内侧面有没有白色的小包，或者是白色的小颗粒。长出来了以后，要及时的带宝宝去医院，把这前边的两个自行调整到正常的位置。

如果小朋友的颌面发育不够，骨量跟不上牙量，就会造成牙列的拥挤，这个时候可以根据医生的建议，等牙齿全部换完了以后，再择期进行矫正。

④ 什么是乳牙早失？

乳牙早失一般是由于严重的龋病、牙髓、根尖周病变，或者是外伤脱落和先天性牙齿缺失。

乳牙早失后，相邻的牙齿会向缺失部位倾斜，对颌牙伸长。这对恒牙正常萌出是有影响的。所以在乳牙早失后，如相应恒牙萌出时间在半年后，应及时设计间隙保持器来保持间隙。

在这个颜值至上的时代，一口好牙能让你在男女神和男女神经之间顺利切换，所以牙齿很重要，为了让我们的宝宝长大后拥有一口好牙，上面的问题家长们一定要重视噢！

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