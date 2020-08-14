带孩子出去吃，有个位子很危险，千万别让Ta坐！

又到周末啦！很多家长都计划好周末出行了，准备好好带孩子玩一圈，而享受美食大餐更是必不可少的环节。但是，你知道吗？在外吃饭，有个位子很危险，千万不能让孩子坐！看看下面这张图，你就清楚了。

是不是看得胆战心惊？做父母的必须要警惕，上菜的位子一定不能给孩子坐！具体我们接着往下看：

带孩子外出就餐，上菜的位子不能坐！



划重点，敲黑板！带孩子去餐厅用餐，千万不要让孩子坐上菜位置和过道位置，建议让他坐在靠窗或靠墙的座位上。过道人员来往频繁，孩子又好动就有可能撞到服务员或其他食客，如果对方手上有热饮或热菜，就很容易发生意外！

再者，可以跟服务员要宝宝椅，如果餐厅没有，可以让孩子坐在沙发位上。当然，餐厅里既有宝宝椅又有沙发，那就最好不过了。孩子吃完饭不愿继续坐在宝宝椅上，也可以坐在沙发上，相对安全又不会影响他人。孩子如果不愿意坐了，就一定要有个大人照看好他，千万别让他独自一人到处乱跑。

最后，刚上桌的热菜，特别是汤水菜不要放在孩子面前，要放在他够不到的地方。

这五类餐厅并不适合孩子

为了孩子的身体健康和安全，下面这些餐厅别带孩子去：

1.日韩料理

日韩料理有一部分是生食，而且酱料的口味较重，对于肠胃功能不完善的孩子而言，有很大的消化负担，容易引起消化不良。

另外，日韩料理有可能存在微生物或寄生虫污染问题，并不适宜孩子食用。

2.快餐店

快餐店大部分都是油炸食物，不利于身体健康，并不适合孩子吃。

3.火锅店

有发生烫伤的危险，不建议去。

4.川菜馆

四川菜是重口味的代表菜系，口味大多以麻辣、辛辣为主，并不适合孩子。

5.烧烤店

不要带孩子去吃烤鱼、烤肉等，特别是炭火烧烤。烧烤店在烧烤时会有很大的烟雾，很容易导致孩子呛咳。

这些餐厅更适合孩子，快来pick



那么，带孩子外出就餐，可以选择哪些餐厅呢？快来了解下：

1.港式茶餐厅

港式茶餐厅有很多粥面类食物和小点心，非常适合孩子吃。

2.西式简餐

虾饼、意大利面、三明治、烩饭等都可以给孩子吃。

3.自助餐

自助餐有很多种食品可供选择，总能找到适合孩子的美食。

4.蒸海鲜

如果孩子对海鲜不过敏，带他去吃海鲜也不错，要保证食物蒸熟蒸透。

TIPS：能够提供儿童餐具的餐厅，是带孩子外出就餐的首选。孩子活泼好动，定力较差，常常没吃完就急着去玩，如果餐厅有儿童乐园，那自然再好不过了。

带孩子外出用餐的注意事项

1.找点事给孩子做

吃饭的时候，不妨给孩子一点事做，比如给孩子吃一些需要剥壳的虾子、需要去皮的薯类等。孩子自己动手，不仅能提高专注力，也不会影响其他人就餐，爸爸妈妈也可以尽享美食啦~

2.及时安抚孩子情绪

孩子的耐心很有限，长时间坐在座位上会让孩子很无聊哦，大家不妨带孩子在餐厅或餐厅周围转一转，熟悉一下环境，分散注意力。

3.餐后让孩子玩一玩

如果孩子不想再吃了，就不要强迫他，给他们找点有趣的事做一做。你可以提前带一些小玩具比如涂色纸、蜡笔等给孩子玩，如果没有带小玩具，可以打开手机给他看看动画片。

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