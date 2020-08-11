不知道怀孕吃了药，BB还能要吗？

除非是积极在备孕，并且很care身体的变化，否则很难第一时间就知道自己是否怀孕。可以说，生活中很多人都是在不知不觉中“有喜”的。这就牵扯到一个敏感的话题，如果在不知道怀孕的情况下吃了药，那么肚中的BB还能要吗？

警惕胎儿发育致畸敏感期

胎儿发育过程中有一个致畸敏感期，这个致畸敏感期从停经33天开始，一直到孕12周为止。在这个时期，胎宝宝的各个器官开始分化发育，准妈妈此时服药有可能会对胎儿的器官发育造成严重伤害。比如，胎宝宝心脏发育期间，如果受到药物影响，有可能会患上房间隔、室间隔缺损等先天性心脏病。

致畸敏感期“吃错药”，该怎样进行补救

准妈妈在致畸敏感期不小心服用了药物，就会成为高危妊娠孕妇，应及时做产前诊断和优生咨询。

这些必要的检查有：怀孕7-10周进行绒毛活检、孕早期（11-13周）做B超筛查、16-20周进行羊水穿刺检查、孕中期（20-24周）做彩超检查、怀孕20周后抽取脐血检查。以上这些检查可以有效查出胎儿发育异常或畸形，大家可以根据诊断结果和医生建议，决定是否保留BB。

在非致畸敏感期服药，对胎宝宝有影响吗

致畸敏感期是停经33天到孕12周。如果在停经33天之前或怀孕12周后服药，会对胎宝宝产生什么影响呢？

致畸敏感期之前（停经33天之前）

停经的前33天里，受精卵正在发生细胞分裂，细胞数目不停增加，但还没有定向发育成头、心脏、手脚等器官和组织，准妈妈在这个阶段服药会造成两种后果，要么完全没有影响，胚胎继续正常发育，不会出现畸形；要么对胚胎造成严重打击，直接导致流产。

因此，这个时期慎吃药，只要没有流产迹象，就不用过于担心。

2. 致畸敏感期之后（孕12周之后）

与致畸敏感期相比，怀孕12周之后服药对胎宝宝的影响要小。但胎宝宝的神经系统等仍在发育中并持续到出生后，药物可能还是会对胎宝宝产生一定的影响。因此，大家千万别乱吃药，一定要配合医生的指导！

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