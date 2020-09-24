别人说话总爱插嘴，孩子怎么变“犯嫌”了？

休息日的时候，带着孩子去朋友家玩，因为也很长时间没见了，所以也是相聊甚欢。在聊天的过程中，朋友的孩子会不时地过来打岔，并且越来越频繁，最后直接把朋友惹毛了，把孩子训了一通。末了还跟我吐槽：“我家孩子不知道怎么了，最近老是喜欢插嘴，气死人了~”

相信很多妈妈都有类似的烦恼，就是自己和别人讲话的时候，孩子总是在旁边转来转去，有时候还会过来故意插嘴打断聊天。对此有些妈妈会结束聊天，有些则会训一句“大人说话小孩子别插嘴”，而孩子则会委屈地哭起来。那么为什么孩子会出现这种情况，又该如何引导他改变呢？

孩子为什么突然爱插嘴了？

1.这是一种本能

孩子之所以会去插嘴，是因为他们把这种做法当成一次普通的谈话。可能是觉得大人的话题很有趣，所以也想参与其中，也可能是自己突然有事，希望爸爸妈妈可以给予帮助等等。孩子的认知能力还没有发育全，他们说话做事大多还是遵行着自己的本能，他不知道要等待别人把话说完，我自己想说就说了。

2.希望被关注

一般来说孩子会在2-3岁的时候，开始变得喜欢插嘴。这个岁数的孩子，自我意识在蓬勃发展，所以你会发现他们有些自我，喜欢以自己为中心去探索世界，为此他们会非常希望别人可以关注和认同自己。而当大人们聚在一起聊天的时候，很大概率会忽略身边的孩子，于是为了能让自己被关注，孩子就会用插嘴的方式引起大家的注意，而大部分情况下，这一招确实有效，当然基本上是负面的关注。

3.缺乏社交礼仪

成年人都知道，当别人在聊天的时候，不能随便插嘴，因为这犯了社交礼仪大忌，是不尊重的表现。而孩子因为还没有长大，或者根本没有进行相关引导，所以缺乏必要的社交礼仪，自然也不知道插嘴是不礼貌的表现。另外平常家长肯定会被孩子的一些言论逗乐，孩子也可能因此获得一些夸赞，于是他们就会觉得自己插话也是个好的行为。

知道了原因，就好对症下药了

1.及时指出问题

当发现孩子总喜欢插嘴的时候，爸爸妈妈们一定要立马重视起来，并且及时制止，同时想办法引导纠正。因为这个年龄段的孩子，习惯还没有完全确定，此时调整起来也比较简单。而如果此时家长放任孩子这种行为，那么一旦等习惯养成就会根深蒂固，到时候再想做改变，就很难了。

2.培养规则意识

不以规矩不成方圆，所以我们要先培养孩子的规则意识。因为无论是将来上学还是走上社会，都有很多规矩需要遵守，就比如当别人交谈的时候，不能随意插话。所以在生活中，家长们要想办法培养孩子规则意识，知道有些东西需要遵守，这样他们的教养才会逐渐形成。

3.树立良好榜样

孩子是一面镜子，他们身上可以映射出大人的影子，所以家长们一定要以身作则，比如孩子和别人聊天的时候，不要去打断或者插嘴，而是等他们聊完后再去插话。这么做就会在潜移默化中告诉孩子，人与人交流的时候，要注意礼貌和教养。

4.给孩子说话机会

不少孩子喜欢插嘴，是因为他们想要说话和表达，同时也表示，家长在日常生活中，没有和孩子好好沟通。所以要多给孩子说话机会，这样就满足了他们表达的欲望，自然也就不会随意插话了。

孩子在成长的过程中，难免会有一些不太好的习惯，面对这些情况，家长不能随便呵斥两句就过去了，因为孩子还小，这种呵斥会让他们很迷茫，不知道自己错在哪，也不知道如何改正。所以家长们一定要耐心地引导他们，这样孩子才能有正确的行为和习惯。

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