鲜嫩又多汁的珍珠圆子，连吃三个不过瘾！

说起珍珠圆子，我首先想到的就是鱼米之乡，虽然也有人说它是徽菜，更有人说它是川菜，但在我的印象里，就认定它是湖北菜。因为当年连男友都不是的老公第一次正式请我吃饭，就是在北京一家湖北菜馆，那是我第一次见到珍珠圆子，惊叹于这肉丸子裹上一身银装，竟然会变得如此温柔雅致起来，从此留下了难以磨灭的印象。

去了湖北几次，发现那里的蒸菜还真是丰富，特别是过年过节或各种宴席，蒸菜都是作为筵席中的大菜上席的，难怪江汉平原有“不上格子（指蒸笼格）不清客”的习俗。珍珠圆子象征着美满团圆，通常也是宴席常见的一道菜，多以小笼上席，小巧而精制，造型非常漂亮。

做珍珠圆子，最好用肥瘦三七开的肉做馅儿，太瘦不够滑润，太肥口感油腻。圆子蒸熟之后，口感软糯适中，滋味鲜美可口，外层包裹的糯米粒粒竖起，晶莹洁白、油亮发光，真如颗颗珠圆玉润的珍珠一样招人喜欢。再加一碗清鲜暖胃汤，浓浓的家滋味，就这样吃出来…

【珍珠圆子】

材料：

主料：肥瘦相间的猪肉200g。

配料：姜1小块、生粉少许。

调料：盐适量、鸡精少许。

做法：

1. 糯米洗净，提前用清水浸泡2小时；

2. 猪肉与姜一起剁成肉馅；

3. 加入适量盐和少许生粉；

4. 再根据个人口味加少许鸡精；

5. 用筷子顺着一个方向搅拌至上劲儿，腌制半小时；

6. 泡好的糯米捞出，充分沥干水分；

7. 腌好的肉馅捏成肉圆，放入糯米中滚动，使圆子外层均匀沾满一层糯米；

8. 做好的圆子放入蒸笼，开水上锅，大火蒸15分钟左右即可。

心得分享：

1. 糯米没有味道，盐可以适当多加一些，但最好不要用酱油，否则容易使圆子变色，影响美观；

2. 拌馅一定要顺着一个方向，并且搅拌至呈现黏性状态（即上劲儿），这样肉圆口感更劲道；

3. 开水上锅，可以避免蒸制蒸过久，这样肉圆的肉质更嫩；

4. 还可以根据个人喜欢加入马蹄、虾肉等，增添风味。

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