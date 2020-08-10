父亲、儿子接连患癌，这个家到底是怎么了？

家住河南省焦作的薛爸爸最近很烦恼，16年年末，自己的父亲被查出了口腔癌，经过三年治疗，病情有所好转，虽然欠下了不少钱但是一家人努努力，还是可以还上的。没曾想今年2月，小儿子一直说腿痛、腰痛且伴有低烧，一查竟然是急性淋巴细胞B型白血病。

当看到诊断书的那一刻，薛爸爸瞬间崩溃了，好并不容易把父亲的病情熬出了头，孩子又被查出了血癌，更可怕的是孩子这病需要做骨髓移植，前后的治疗费用需要数十万。

一家六口人，奶奶需要照顾爷爷和大儿子，妈妈则在医院照顾患病的小儿子，一家人全靠薛爸爸在煤矿上班。为此薛爸爸每天去煤矿上班都顶着巨大的压力，为了能多赚些钱，只要有加班任务他就抢着上，每天都非常疲累，经常一坐下来就睡着了。

然而仅仅是如此努力，每月也仅能挣到6000多块钱，还不够孩子一个礼拜的治疗费用。而且因为孩子病情一直没有好转，医生也一直催着尽快准备做移植手术，只是这几十万的移植费用还没有眉目。目前，考虑到这个家庭的状况，当地政府已经为孩子办了低保。

患上即家破，这个病是怎么回事？

关于急性淋巴细胞白血病，不少家庭都是谈之色变，因为一旦患病往往都代表着巨额的治疗费用，普通家庭甚至可能被压垮。那么这个病究竟是怎么回事呢？下面就给大家详细说一下：

首先是发病原因，急性淋巴细胞白血病的发病原因还没有完全确定，目前普遍认为是生物原因、物理原因、化学原因、遗传原因等等：

1.生物原因

主要是病毒感染和免疫功能异常所致，病毒还可以细分为内源性和外源性。内源性病毒是病毒感染机体后潜伏在宿主细胞内，一旦某些外界因素激活表达，就可能导致白血病；外源性是因为感染病毒而直接患病，尤其是免疫功能异常的人，很容易因为感染病毒而直接患上白血病。

2.物理原因

主要是因为电离辐射导致患病，比如X射线、γ射线等等。就比如日本广岛、长崎原子弹爆炸后，辐射地区白血病发病率是其他地区数十倍。目前也有证据已经证实，电离辐射确实能导致白血病。

3.化学原因

如果经常接触含有苯的有机溶剂，那么就很容易患上白血病。目前在生活中，杀虫剂、油漆、木器漆等都可能诱发白血病，这也是为什么新装修的房子最好不要马上入住，就是为了让甲醛多散一散。

4.遗传因素

白血病基本没有遗传性，但是如果遗传了某些缺陷，那么就会增加患病几率。比如21-三体综合征、先天性远端毛细血管扩张型红斑等。此外也有研究表明，当一些基因出现变异的时候，也可能会增加孩子患急性淋巴细胞白血病的几率。

越早发现越好治疗，那么“急白”有哪些症状呢？

1.出现贫血症状

一般来说，患病的孩子大多会有贫血，并且会出现疲劳乏力、心悸头晕的情况。而且随着病情的发展，孩子贫血的情况越来越严重，对应的症状也会越发明显。

2.感染并发烧

急性淋巴细胞白血病发病时，大多会出现感染的情况，口腔、肺部、牙齿、皮肤等位置都会有明显的症状，如果不及时治疗那么就容易恶化成败血症；此外患病的孩子常有发烧的情况，并且很难找出原因。

3.有出血现象

这是比较常见的情况，可以出现在任何部位，比如鼻腔、牙龈、皮肤、消化道等等，所以说电视剧中“鼻子流血就查出白血病”是有一定道理的。当孩子莫名出血的时候，最好能马上去医院排查一下。

白血病这么可怕，该如何预防呢？

其实按照现代的技术，急性淋巴细胞白血病的治愈率很高，但是因为治疗费用过于高昂，所以依然让大家谈之色变，相应的也希望能了解一些预防方法：

1.新房别急住

很多孩子之所以会患上急性淋巴细胞白血病，是因为接触了有害化学物质，所以家长们要给孩子做对应的防护措施，比如要避免环境污染，尤其是室内环境，新装修的房子千万不要急着入住。

2.用药要小心

很多药物也可能诱发白血病，所以在给孩子用药的时候一定要多咨询医生，少用对细胞有毒的药物。另外给孩子的物品也要多加注意，避免含有甲醛等有毒物质的产品。

3.优生优育

21-三体、范可尼贫血等先天性疾病可导致白血病，所以最好能做好优生优育工作，孕期检查最好一次都不要落下。孩子出生后，要做好预防接种工作，因为病毒感染也是诱因之一。

4.加强身体素质

提高免疫力可以有效预防感染，所以平常要多带孩子做些锻炼，保持良好心情，增强机体抵抗力，使机体处于良好的状态。同时尽量不要给孩子食用损害骨髓细胞的药物，比如氯霉素、乙双吗琳等。

Tips：最后再说说辐射的事情

经常看到有人说，手机、路由器、微波炉辐射大会致癌、不能用。但其实这里的辐射是电磁辐射，而且剂量非常微弱，对人体基本没有任何影响；如果真的担心它威胁健康，那么你可能连太阳都不能晒了，因为人接收最多的电磁辐射就是太阳光。

真正能对人体健康有威胁的是电离辐射，生活中能接触到的也就是医院的X光、机场和地铁站的安检仪器了。不过无论是拍X光还是安检，时间都很短，人体接受的辐射剂量极低，所以也基本不用担心健康问题。

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