震惊！超过一半的美国儿童心肺功能不良

许多研究都证明，现在的儿童不像几十年前那样健康。事实上，美国心脏协会（AHA）的研究发现，近60%的美国儿童没有健康的心肺功能（CRF），而这是衡量身体素质和整体健康的关键指标。

发表在《循环》杂志上的新研究强调了儿童和青少年的心肺健康水平下降，这可能是未来健康结果的一个关键预测因素。

了解心肺适能

心肺适能（CRF）是指人体将氧气从大气中输送到骨骼肌，并在体力活动中利用氧气产生所需能量的能力。简单的说，心肺健康显示了一个人的有氧健身能力，以及循环系统如何有效地将氧气输送到全身。测量CRF则可以全面评估儿童的整体健康状况。

低水平的CRF是心血管疾病（CVD）和成人全因死亡率的有力预测因子。此外，CRF是各种指标的预测因子，包括早产心血管疾病、心脏代谢健康、心理健康，甚至学业成绩。

在美国，只有40%的12至15岁的儿童被认为有健康的CRF，在过去的60年里，全世界的CRF水平都有所下降。而导致美国和国际上CRF水平下降的一些原因，包括久坐不动、肥胖、社会和经济变化等。

儿童心肺不良的重要原因

如今的孩子往往都没有得到足够的锻炼和活动，世界卫生组织（WHO）报告称，儿童肥胖是当今最严重的公共卫生挑战之一。

2016年，5岁以下超重儿童增至4100万。这些儿童更可能一直肥胖到成年，并发展成多种慢性疾病，如糖尿病和心血管疾病。

儿童CRF降低的一个最重要的原因就是身体活动的减少。儿童和青少年的一些疾病可以通过CRF进行评估，包括哮喘、先天性心脏病和囊性纤维化等。CRF也被用作一种客观的健康指标，可以随着时间的推移进行监测和跟踪，并在不同人群之间进行比较。

CRF被认为是生命体征

CRF将准确衡量儿童和青少年的总体健康状况。过去，研究人员依靠自我报告的身体活动水平为基准，这可能是不可靠的。另一方面，CRF提供了一个更可靠的心血管健康指标。

美国健康协会（AHA）建议将CRF视为一个生命体征，因为它可以帮助预测与评估危险的疾病，包括2型糖尿病、高血压、吸烟和高胆固醇血症。

新科学声明撰写委员会主席GeethaRaghuveer博士说：“无论是在儿童时期还是在儿童成年后，心肺健康对心脏和整体健康至关重要。”。

“我们要让孩子们动起来，定期参加体育活动，任何运动都可以。最好的活动是儿童喜欢的活动，并且这种活动持续时间较长。他们年轻时养成的习惯将直接有益于他们成年后的健康。

要想办法让孩子们动起来

不过，有很多因素在阻扰孩子参加活动，包括缺乏一个安全的地方让孩子们锻炼和运动。

此外，许多国家的课程中没有体育课，一些家庭生活在贫困线以下，他们没法负担更健康的食物选择。尽管如此，家长还是要想方设法让孩子们动起来。

健康的CRF与青少年的心血管健康、学业成绩和心理健康呈正相关。研究人员总结说：“准确可靠地测量CRF可以确定哪些生活方式的干预措施可以令年轻人受益。”

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