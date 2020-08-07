母乳冷藏不宜超过三天，以防阪崎克罗诺杆菌！

很多学者已经研究了母乳对某些病原体的抗菌能力，但是还没有针对阪崎克罗诺杆菌的研究。要知道，这种细菌会引起新生儿感染，并对新生儿造成致命后果。

好在，最近来自瓦伦西亚CEUCardenalHerrera大学的三名研究人员在《美国人类泌乳杂志》上发表了世界上第一份分析这种质量的研究报告。

针对阪崎克罗诺杆菌的研究

CEUUCH食品科学与技术和药学系的SandraFernándezPastor教授、MariCarmenLópezMendoza教授和DoloresSilvestreCastelló是这项研究的作者，他们建立了处理和储存母乳的最佳条件，以降低被阪崎克罗诺杆菌污染的风险。

“越来越普遍的情况是，母亲们为了上班后继续给孩子们喂奶，不得不拔奶并储存在冰箱里，这就是为什么她们必须把奶放在冰箱里冷藏或冷冻起来。医院中的母乳库也有所增加，这些母乳被冷冻保存，然后在给药前进行不同的处理。在我们这一领域的研究中，我们分析了母乳的最佳处理条件，以避免污染风险，并确保母乳的所有特性，包括抗菌性能都得到保护。”CEUUCH教授表示。

在冰箱中放置不超过三天

在最后一项研究中，CEU-UCH的研究小组分析了母乳对阪崎克罗诺杆菌的抗药性，而这一特性尚未被研究。以及处理和储存的最佳条件，以便在提取后保持这种质量。

结果表明，母乳在4℃的冰箱中储存，不得超过72小时。而且冷冻温度在-18℃到-20℃之间也必须尽可能限制，以保证母乳对所研究细菌的抵抗性能。”由于缺乏国际认可的协议，这些结果可有助于改善世界各地医院的母乳库中的存储方案。这项研究的作者强调说，它还可以帮助处于哺乳期的妈妈对母乳进行适当的处理。

这项研究使用了来自瓦伦西亚社区和穆尔西亚的29名母乳喂养母亲捐赠的母乳样本，以验证其在经过多种处理方案对阪崎克罗诺杆菌的抗菌能力，对母乳样品在不同储存条件下的细菌进行比较，以得出了更好地保持其天然抗菌能力的建议。

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