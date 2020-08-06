14岁男孩岸边玩耍，被鳄鱼拖走生吞

据英国《每日邮报》报道，7月26日，在东马来西亚穆加省丹戎马尼斯发生一起惨剧，一条4.5米长的鳄鱼将一名14岁少年拖入水中生吞，事发后不到一个星期，这条鳄鱼被搜救队抓获。

少年在河边玩耍，被鳄鱼拖下水

据警方透露，这起惨剧发生在砂拉越州沙里奇村，受害少年名叫瑞奇。事发当天，瑞奇和其他小伙伴一起去河边玩耍。可没过几分钟，瑞奇就不见了。

有目击者向警方反映称，男孩好像在和朋友们一起捡螺时，当场被鳄鱼拖下了水。随后，几十名警察、消防队员和政府工作人员展开了搜救行动。

在鳄鱼腹中找到人体残骸，“鳄鱼吃人”惨剧屡屡发生

消防和救援部门的一位发言人表示，7月31日，他们在离少年失踪地点非常近的地方抓获了一只身长约4.7公尺、宽1.7公尺的巨大鳄鱼。将鳄鱼的腹部剖开后，他们找到了一些衣物碎片、人体部位和内脏残骸。后经证实，鳄鱼腹中的人体残骸的确来自于失踪少年瑞奇。

搜救队在社交媒体发布了搜救的全过程以及被捕获的鳄鱼的照片，以此表达对受害少年瑞奇的哀悼。

据了解，这并非是第一起“鳄鱼吃人”的惨剧。受害少年失踪的前三天，附近村子一名47岁男子在清洗船只时被鳄鱼拖走吞食。目击者表示，事发时，这名男子被鳄鱼拖进了水中。目前，警方还没有找到该男子的尸体。

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