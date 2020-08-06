患强直性脊柱炎可放心生孩子，影响不大

强直性脊柱炎（AS）是一种累及骶髂关节的复杂的慢性炎症性疾病。在整个疾病过程中，关节和邻近组织骨化，会导致脊柱部分或完全僵硬。许多患者会感到脊椎、下背部、臀部和臀部疼痛，早晨疼痛尤其严重。值得注意的是，这种病下半夜的疼痛通常会让病人醒来，他们需要做一些运动来缓解疼痛，这种病最常见于二三十岁。说起来，这并也算不上是罕见病，周杰伦、张嘉译等深受此病的困扰。

有患者担心，女性患强直会不会影响到生育，今天这篇文章就来谈谈这个问题：

韩国开展了相关的研究项目

韩国一项以人口为基础的案例研究调查了女性是否会对其子女在幼儿期的成长和发展产生影响，以及可能产生什么影响。

顺天乡大学天安医院、中央国立大学医院和韩国大学医学院的SungHaeChang领导的研究小组使用了由国家健康保险局（NHIS）管理的两个韩国数据库：国家婴儿和儿童健康筛查计划（NHSIC）数据库，它记录了所有儿童生长发育的筛查数据；国家医疗保健系统数据库，覆盖了整个人口，包括全面的健康索赔数据。

研究人员招募了2008年至2013年出生的所有儿童，他们接受了三次检查。第一次检查在4至6个月大时进行，第二次在9至12个月时进行，第三次检查在54至65个月或66至71个月时进行。

患有强直女性的孩子其生长发育与其他孩子无异

“我们总共分析了794544名儿童的数据，”这项研究的主要作者，宋春阳大学医学院天安医院的张成海解释说。其中369名是患有自闭症的母亲的孩子。其中，124名妇女在分娩前已被诊断出患有此病，而245名妇女只在产后才发现这种疾病。

这表明患有强直母亲的孩子其生长发育与其他妇女的后代无异。尽管有AS诊断的母亲比产后诊断为AS的母亲生下的婴儿出生体重较低的可能性要大得多，但她们的后代在出生后71个月的观察期内总体发育情况相似。

“因此，像AS这样的慢性病不会影响女性患者生育健康的孩子，”EULAR科学计划委员会主席、英国纽卡斯尔大学的约翰·艾萨克斯（JohnIsaacs）教授说：“我们建议患有强直性脊柱炎的妇女想要孩子的话，应该事先计划好怀孕计划，并事先向风湿病治疗专家进行咨询。”

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