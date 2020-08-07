57岁男邻居杀7岁女孩埋尸后院 警惕身边的恶魔

我们常说，远亲不如近邻。当我们遇到危急情况时，来自邻居的帮助往往比远方的亲戚更及时。即便是在平日里，邻居之间的交流也可能更多一些，从而彼此之间的深厚感情甚于远亲。

然而，人心隔肚皮。在湖北襄阳，就发生了这么一起令人痛心的案件，作案者不是别人，正是被害者的邻居。

果果失踪，警犬嗅出邻居有异

果果今年7岁，住在湖北襄阳老河口市李楼组五组，是一个活泼可爱的小女孩。平日里喜欢跳舞，好动的她前几天还不慎摔伤，在膝盖上留下了小小的疤痕。如果没有意外，疤痕应该会慢慢痊愈，可惜，再也没有这个机会了……

8月2日下午，正值暑假，果果像往常一样，在家附近玩耍。午饭后出门，晚饭前归家，一年级的果果充分享受着假日的美好时光。然而，这一天直到晚上6点左右，外出玩耍的果果仍未归家。

家人焦急起来，四处寻找，就是找不到果果的影踪。于是选择了报警，身高才一米三的果果，到底去哪里了呢？

根据果果父亲的回忆，8月4日下午，民警牵着训练有素的警犬来到了果果家中，在闻过果果衣物后，警犬开始了搜寻工作。下午五点半左右，警犬在同组村民高某的家门口吠了几声，再也不肯离开。

因高某此时不在家，村干部便打电话通知其归家。高某悄悄回家，避开了所有人的视线，此时民警和村干部还不知道他已经回来了。大约过了半小时，民警和村干部再一次敲起了高某的家门，但是无人应答，于是当机立断破门而入。高某见此情景，立即翻墙逃跑了。

令人发指，邻居老汉杀人埋尸

8月5日，百余名民警进行了地毯式搜寻，在进出老河口市区的卡口布控。终于，8月5日晚，高某落网。经审讯，他承认了自己杀害果果的事实。

高某家距离果果家仅100米左右，是住在同一个组的邻居。高某今年57岁，离异，独居多年，村里人对他评价不好，说他“手脚不干净”。

截至写稿时，警方还未公布详情，我们也无从猜测高某究竟为何如此丧心病狂，对一个年仅7岁的女童下此狠手。我们唯一能确定的是，那个可爱的女孩子再也不会回来了，她的家人、朋友、同学、老师该有多么伤心啊！

提防警惕！熟人作案并不罕见

不要总以为犯罪离自己很远，就掉以轻心，事实上，犯罪分子可能就在你身边，甚至是你认识的熟人。

这并非危言耸听，身为家长，我们不仅要在物质上满足孩子需求，更要保障他们的身心安全，教会他们保护自己，让他们健康平安地长大。

大家平日里可以多跟孩子说说“六条准则”，让孩子牢记在心。

1.不要随便吃别人给的食物。要知道，天下没有免费的午餐，不熟悉的人甚至是陌生人给的饮料和食物千万不要吃。一些不法分子会通过向饮料和食物中添加药物的方式，令孩子失去意识，停止反抗，任人摆布。

2.不要随便去网吧等地。在我国，法律严格禁止未成年人进入一些场所，例如酒吧、网吧、游戏厅。然而有些孩子好奇心旺盛，叛逆心重，非要去玩。要知道，这些地方人员混杂，环境复杂，可能潜藏着意想不到的危险。身为未成年人，应该远离这些场所。

3.不要随便轻信别人的话。不法分子一般都很狡诈，他们会用各种充满诱惑力的条件来哄骗孩子，例如去吃好吃的、去游乐场玩、去买玩具。要时刻提醒孩子，不贪图小恩小惠，不要有占便宜心态，更不能轻信别人的承诺。等待孩子们的不一定是糖果，更有可能是危险。

4.交友应谨慎。随着互联网的发展，越来越多的孩子拥有了自己的网友，有些甚至发展成了生活中的真实朋友。然而隔着屏幕，网友的真实身份和品行品德都难以确认。因此大家一定要提醒孩子，在和网友的交往中，多加提防，不要轻信。

5.保护好个人隐私。自己的身份证、学生证等有效证件一定要妥善保管，如有遗失尽快办理挂失，原件不要随便交给别人。另外，自己的家庭情况、住址等个人信息也不要向不熟的人透露，更不用说银行卡、电子信箱甚至支付密码之类的了。

6.外出和家长报备。无论是放学后还是节假日，无论是自己独自外出还是和同学老师等人一起外出，都应及时将同行人员、时间地点以及行程安排告诉家长。如果中途有变，也要及时告诉家长。

俗话说，害人之心不可有，防人之心不可无。不仅是对陌生人，即便是邻居甚至亲戚，都不可以掉以轻心。身为家长，要警惕孩子身边的恶魔，更要让孩子提高警惕，学会保护自己。

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