孩子到了这个年龄还爱吃手，必须纠正，否则影响颜值！

越来越多的家长意识到，宝宝吃手是正常现象，但是如果孩子一直保留这一习惯，就有可能影响颜值了哦，尤其是到了这个年龄，我们一起来了解下：

宝宝吃手的常见原因

先来了解下孩子吃手的原因吧：

1.缺锌

缺锌会导致宝宝饮食出现异常，也会导致“吃手”现象。如果宝宝过了口欲期仍然经常吃手，甚至把手咬破，大家要及时带他去医院检查，看看是不是缺锌引起的

2.生理需要

大多数宝宝吮吸手指很正常，这是他们探索世界的方式，孩子就是通过手和嘴来学习和探索这个陌生的世界。

3.对陌生人或环境感到恐惧

小宝宝情绪尚不稳定，有的孩子对周围环境的变化十分敏感，当他身处陌生环境或接触陌生人时，常常会感到莫名害怕。此时，他会通过吃手指来缓解自己的情绪。

4.无聊时打发时光

有的宝宝感到无聊时，就会将手指放进嘴巴里吃，这样就养成了“吃手”的习惯。

宝宝到这个年龄，必须要戒掉“吃手”

这里要提醒大家，如果孩子五岁时还没有改掉吃手的习惯，就要引起警惕了。

宝宝四五岁时已经具备了基本的认知能力，可以知道哪些行为是必要的，哪些行为是要改正的，而且他们具有了一定的自控能力，可以理解事情的严重性，并且愿意去做。

另外，宝宝5岁后乳牙开始脱落，恒牙开始萌出。新长出的恒牙容易受到外力的影响，如果因手指压力导致生长方向发生改变，有可能导致生长不齐，影响以后的颜值哦！

如何帮宝宝戒掉“吃手”的坏习惯

那么，该如何帮助宝宝戒掉“吃手”的习惯呢？

1.经常陪伴宝宝

宝宝感到害怕主要原因就是缺乏安全感，而宝宝的安全感主要来自父母，因此，大家要在工作之余多陪陪他，比如临睡前分享生活趣事、给宝宝洗澡等。周末和节假日，也要经常带他出去玩耍。多带宝宝进行亲子互动，让宝宝健康成长。

2.让宝宝养成讲卫生的好习惯

宝宝因为生理需求出现“吃手”现象，父母无需感到担心，只需经常给他洗手和清洗玩具即可。此外，大家要以身作则，当好宝宝的榜样，让他养成良好的个人卫生习惯。如果发现宝宝有不良习惯，要及时予以纠正。

3.提供多元感官刺激

建议尽可能地坚持母乳喂养，这样可以让他拥有更好的口腔体验。或者可以给宝宝准备一些替代品，比如奶嘴丰富他的口腔体验。

另外，选购种类不同的各种玩具或教具给宝宝玩耍，可以给他提供视觉、听觉、触觉、味觉等多元刺激，让宝宝得到更全面地成长。

4.营造简单安定的生活环境

对宝宝而言，最好的生长环境就是简单安定的环境。宝宝在这种环境中成长，可以情绪稳定。而频繁搬家会让宝宝失去安全感，不利于戒掉“吃手”的习惯。因此，大家要保持居住环境的长久稳定，不要经常搬家改变生活环境。

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