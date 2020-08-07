干货〡酷热难耐，孩子喝什么能解暑？

全年最热的时候到了，各地都拉响了高温警报。而小孩子新陈代谢快，比大人更容易出汗，因此需要及时补水降温。那么有没有适合孩子的解暑饮品呢？当然有，育姐这就给大家一一盘点：

♫ 最好的解暑饮品：凉白开

对宝宝而言，最健康的饮品就是凉白开。宝宝在夏天很容易出汗，喝凉白开可以满足补水需求。

大家可以观察宝宝小便颜色，从而判断他喝水量是否充足:

宝宝尿液呈淡黄色或透明色，说明喝水量足够；

宝宝尿液呈深黄色或淡黄色，说明喝水量不足，应及时给他补水。

此外，给宝宝喝水也有一定的小技巧：

宝宝不满6个月，无需给他喝水。当然了，如果发现他小便发黄、嘴唇干燥，可以适量给他喝一点；

宝宝6个月以上，让他少量多次饮水。水温常温就行。

宝宝1岁以上，如果想喝冰水，可以适量给他喝一点。

♫ 这些饮品对宝宝来说，不合适

以下解暑饮品大人ok，宝宝不行，我们一起看看：

1.菜水和菜汤

众所周知，三伏天要吃三瓜——苦瓜、丝瓜、冬瓜，但无论什么瓜，煮水给宝宝喝都不合适。这些菜汁没什么营养，除了一些微量的水溶性维生素，几乎不含膳食纤维，还有可能存在农药残留。宝宝喝菜汁不仅不能补充营养，还有可能因为食品安全影响身体健康，完全失去吃蔬菜的意义。

另外，大部分蔬菜熬汁后口感很差，不少妈妈为了让宝宝多喝点，就会加糖，这对宝宝的身体有害无益。

2.果汁

美国儿科学会建议，0-1岁的宝宝不宜喝果汁，不管是浓缩还原果汁还是100%的鲜榨果汁都不行。1岁以上宝宝也不要常喝、多喝果汁。

要知道，果汁中含有大量糖分，而且喝果汁很容易超量，宝宝长期喝果汁取代凉白开，不但很容易发胖，还容易出现龋齿、腹胀等问题。

3.绿豆汤

是的，你没看错，这款夏季必备降暑饮品并不适合小孩子喝。一是因为绿豆吃多了很容易引起肠胃道胀气，而宝宝的肠胃道功能本来就不比大人，喝绿豆汤有可能会引起消化不良。再来，绿豆汤喝多了还会影响正常的一日三餐，不利于宝宝正常的生长发育。最后，绿豆汤往往偏甜，而0-1岁的宝宝不适宜吃糖，1岁以上宝宝也要少吃糖，因此如果想给宝宝尝尝绿豆汤，必须要少放或者不放糖。

♫ 三伏天，孩子喝什么解暑？

• 自制汤和粥

上文提到，三伏天要吃三瓜，虽说不能吃瓜汁，但可以煮成粥哇！这里推荐几道：

（1）南瓜百合小米粥：南瓜含有一种多糖类物质——南瓜多糖，这种物质有助于提高人体免疫力。另外，南瓜含有大量果胶，对预防和缓解便秘有一定的功效，非常适合当主食来吃。而小米富含维生素B1，含量在所有粮食中排名榜首。维生素B1可以预防消化不良，如果宝宝夏天胃口不佳，可以用小米代替大米给让吃。百合具有清热消暑的作用，非常适合夏天食用。

（2）冬瓜开洋瘦肉粥：虾仁干又被称为开洋，是一种富含钙的食物，但因为含钠量较高，所以不能做为补钙食品大量食用。如果将虾仁干放在粥里，可以利用食材本身的咸鲜味让粥品有味道，这样就可以不放盐啦~冬瓜具有消暑利尿的作用，在粥品中添加冬瓜可以让口感更清爽。猪廋肉则富含蛋白质，可以和冬瓜，虾仁干形成互补，让这道粥更有营养。

（3）杂蔬菌菇汤：主要食材就是青菜、玉米、莲藕、蘑菇、香菇等，这款汤品做法简单，清淡少油，非常适合夏天饮用。玉米富含膳食纤维和胡萝卜素；莲藕是夏天的当季食材，具有解渴清热的功效；香菇和菌菇可以汤品的口感更鲜美；青菜建议在食用前加入，以免颜色变黄。

给宝宝喝粥喝汤的同时，别忘了让他吃其中的各种食材哦~

• 各种水果

夏季水果这么丰盛，就是纯天然的解暑美食哇~水果不但含水量高，还含有各种维生素和矿物质，给孩子补水又补盐。

这里也要提醒下各位，水果也要适量吃，宝宝吃太多水果，有可能会摄入过量糖分，容易引起便秘，还会引发超重、肥胖。此外，不管是哪个年龄段的孩子，吃水果都不能超过正餐的进食量，这一点请牢记。

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