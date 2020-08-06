新奇物 | 不用卫生巾的妈妈们，她们都用啥来迎接大姨妈？

广告有云，那个不痛，月月轻松。那个是啥？我们的姨妈，既有一丝娇羞，更有亲密之意。虽说当了妈给娃花钱绝不手软，但我们说多了宝宝用品，还是要花点时间关爱我们自己嘛~今天我们就来不分年龄地讨论一下姐妹们每个月都会用到的贴身之物——姨妈巾。

据统计，女性一生大概会使用1.5万片卫生巾，难道每次都要忍受姨妈巾带来的闷热黏腻瘙痒侧漏等等的窘况？

育姐和身边的小伙伴们实在忍不了啦！一早就在不甘心地在寻找姨妈巾的替代品，只为了实现每个月那几天所向披靡的自由~啊~

♥ 卫生棉条

卫生棉条在欧美国家的普及率大概有百分之八九十，但在我国还没能大规模普及。好在有越来越多的“勇者”尝试过之后都在跟大家咆哮安利：

“遇到棉条就像遇到了上帝！”

“天呐，之前用卫生巾的十几年都白受罪了！”……

传说中完爆卫生巾二十条街，用过简直爽炸的“棉条君”到底是个什么鬼？

它的长相是个细长圆柱子，一般由棉+人造纤维高密压制而成。尾端的棉线绳可承受3公斤以上的拉力，不用担心绳子被拽断。

它之所以备受推崇，是因为使用体验远好于姨妈巾。棉条只要塞得正确，就能做到无感，舒适到忘记自己还在来姨妈，甚至有人忘了它的存在好几天都忘了取出来（当然这么做是非常危险的！）。

不仅穿裤子毫无痕迹，还能游泳洗澡泡温泉。女明星们天天跑活动还穿那么暴露的礼服，之前还一度很迷惑，后来才知道她们都是用棉条的吧~还有很多游泳运动员比赛时赶上生理期，都会用棉条救急。

虽然大家都说好，但这种东西嘛还是因人而异。至于使用感到底如何，还要妈妈们自己去尝试啦~使用方法如下：

♥ 液体姨妈巾

第一次听这名字时，还以为这种姨妈巾是液态的。其实呢，液体卫生巾的“液体”并不是指它的形态，而是指制作原材料：FlexFoam TM——这是一种由液相乳液高压聚合而成的液体材料（这到底是个什么鬼东西我们不用懂啦，只要知道这是个看起来就很厉害的技术就好了哈）。

而一般普通卫生巾的内芯，用的是绵柔纤维（虽然很多卫生巾包装都标榜自己是棉柔之类的，但其实用的并不是纯棉！）。

除了复杂的材料，这种卫生巾跟普通卫生巾相比有什么优点呢？

1.薄、非常薄。厚度跟护垫差不多吧~

2.吸收力超级大。品牌介绍液体卫生巾的吸收力是普通卫生巾的10倍。到底是不是10倍育姐不知道，但亲测吸收力确实比较大，而且不会反渗，是真正被吸收到卫生巾底部的。

简单地说，液体卫生巾算是普通卫生巾的升级版。对于不喜欢普通卫生巾的黏腻厚重感的盆友们来说，液体卫生巾可能会是另一个不错的选择哦~

育姐之前已经看到过这个广告啦，以后也许会慢慢普及吧~

♥ 姨妈杯

如果知道卫生棉条和和液体姨妈巾的人不多，那么知道姨妈杯的人应该更少了。跟卫生棉条一样，同样是内置式姨妈巾，这姨妈杯“惊呆了”育姐。

姨妈杯，也叫月亮杯／月经杯／月事杯。其实是一种由医用硅胶或天然橡胶制成的柔软小杯子。

使用方法是用特定的方法折叠起来，塞进去，它会自己在体内撑开，形成一个真空环境。它不是吸姨妈，而是接姨妈。拿出来的时候，挤压杯底，让空气进入，就能轻松拿出一杯新鲜的大姨妈了（？？？）。然后把姨妈倒掉，再消毒，就能重复使用了。

姨妈杯的优点当然是经济环保，一个姨妈杯能用5—10年呢！传说塞对了位置比棉条还要无感，一次能用8—12个小时，不用隔一会就要换一次姨妈巾了。

缺点是：入门难，大多数人不能接受，容易有心理恐慌。

不知道大家有木有勇气去尝试啊。

♥ 姨妈内裤

哦，这个放在最后说，是因为它真的厉害了。有了它，你就可以忘记卫生巾，棉条，月经杯这些东西了。像梦想中的自己那样，只穿内裤就可以了！

而且它并不是像拉拉裤似的那种熟睡安心裤，而且真的并不厚，看起来跟我们平时穿的内裤没什么两样。是它，就是它！

根据品牌介绍，内裤里面是有吸收层和防渗层和防漏层的，传说使用感就是：无感。不黏不闷，基本不漏，像普通内裤一样一天一换就行了。

不需要放进体内，也不需要额外垫姨妈巾，你只是如往常一样穿着一条基本感觉不到的小内内，任你旋转跳跃闭着眼~

方便是方便，但想像着那洗内裤时血淋淋的场景，是不是感觉“真的下不去手啊！”。

可育姐看到别人的使用攻略说，并没有。只有少量的血水，洗个两遍就基本无色了，也不知道一天的大姨妈到底去哪了？果然是黑科技啊~

等育姐有钱了一定要买来试试，嗯。

看了这么多大姨妈产品的家族成员，你感兴趣哪个？有啥感想？

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