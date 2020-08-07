新发现！孩子蛀牙跟免疫力低下有关

前不久，有研究表明，感染艾滋病病毒会增加蛀牙的风险，但罗格斯大学的一位研究人员发现，蛀牙的风险并非来自艾滋病毒本身，而是由其他疾病引起的免疫系统减弱。

免疫力正常的HIV阳性儿童患蛀牙的风险较低

流行病学家、罗格斯大学牙科医学院口腔生物学系教授莫杜佩·科克（ModupeCoker）研究了蛀牙与艾滋病病毒（HIV）之间的联系，其中包括子宫内感染率高的儿童。她的研究发表在《科

学报告》上，共对三组30名儿童进行了抽样调查：自出生以来艾滋病毒呈阳性且母亲为艾滋病毒阳性的儿童；艾滋病毒阴性但母亲为艾滋病毒阳性的儿童；母亲和儿童都是艾滋病毒阴性。

通过血液样本，科克测量了白细胞水平，这表明了免疫强度。她发现，对于免疫力正常的HIV阳性儿童，通常由于成功的抗病毒治疗，蛀牙的患病率较低。HIV阴性的儿童，无论是由于疟疾或其他潜在的疾病，免疫系统减弱，更有可能有蛀牙。

考虑到之前关于艾滋病和牙科疾病的假设，这一发现令科克感到意外。

感染艾滋病病毒并不足以说明患龋齿的风险增加

“尽管艾滋病病毒会杀死免疫细胞，但许多接受治疗的儿童表现良好，仅仅感染艾滋病病毒并不足以说明患龋齿的风险增加。免疫状态、功能和能力发挥着更大的作用。”流行病学家，罗格斯大学口腔生物学系教授杜佩·科克（ModupeCoker）指出。

科克还观察到HIV阴性儿童和HIV阳性母亲之间的微生物差异。”她说：“这些孩子在生命早期看起来更像是感染了艾滋病病毒的儿童，但后来随着年龄的增长，他们在口腔微生物群方面开始变得像未感染的同龄人。”。

科克希望利用她在龋齿方面的研究，从更广阔的角度探索遗传学。她的研究是一项新研究的一部分，该研究考察了HIV暴露或感染儿童体内微生物组的其他方面的关系，包括它与菌斑和念珠菌（一种经常出现在口腔中的真菌感染）的关系。

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