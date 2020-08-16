拔丝地瓜，甜蜜拉丝，零失败率！

甜食可以不常吃，但一定要有！一个月里总是要做那么一两次拔丝地瓜，平时有客人来，通常都是做一大桌子菜，有辣的有咸的，吃多了总会腻，拔丝地瓜一上桌，大家你一块我一块，没一会就见底了。

虽然是充当饭桌上的配角，但一直是最受欢迎的甜点，那这道看似简单的美食到底怎么做才能外脆里嫩，怎样才能拉出绵绵不绝的长丝呢？

今天就来教大家做完美拉丝的拔丝地瓜，只要把握好食材的比例与火候，保证零失败！

材料：

地瓜，淀粉，白砂糖，适量的水。

做法：

1.准备一个大个头的红薯，把它去皮，切成滚刀块，下水煮五分钟，捞出控水。

2.水分控干净以后，抓一大把淀粉，撒在地瓜块上，让每块地瓜都能均匀裹上一层淀粉。

3.油温七成热下锅，中小火炸，火候不能太大，否则表面的淀粉容易脱落，炸五分钟左右捞出，等油温上去以后再复炸一分钟，这样做出来外层特别脆。

4.重新起锅，全程中小火，比例记住3勺糖，1勺水，不断的搅拌，刚开始是白色的小泡，然后变成大泡，接着颜色就会微微发黄，然后又变成小泡，等熬到泡泡变密，颜色呈香油色（焦黄色），用勺子舀起来滴落，有黏黏的拉丝状，这个状态就可以了，这个时候锅会冒白烟，立马关火。

5.关火以后就把地瓜倒进去，利用余温不断的翻拌。

6.出锅前撒上一层白芝麻。

提起一块，有甜蜜的拉丝，外层脆脆的，加上芝麻的香味，特别好吃。

拔丝地瓜，你学会了吗，熬糖的时候切忌火太大，时间也要控制好，糖色焦黄，锅冒白烟立马关火，如果熬过头，就很容易变苦，喜欢的快去试试吧～

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