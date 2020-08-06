八寸巧克力慕斯，冰冰口感更适合夏天噢！

巧克力慕斯是我喜欢的为数不多的蛋糕之一，浓厚的巧克力味压住了奶油的甜腻味道，对于不吃奶油的人应该更容易接受。所以巧克力慕斯在我们家，百吃不腻。

而且奶油蛋糕在夏天非常容易融化，夏天做奶油蛋糕比较麻烦。加入了吉利丁片的慕斯蛋糕，就好很多了。喜欢蛋糕的朋友们，夏天可以试试哦。

冰冰的口感，超级好吃～全家人一致好评。

准备材料：

八寸巧克力戚风蛋糕胚1个，蛋黄3个，牛奶120克，吉利丁片15克，巧克力 170克(普通的黑巧克力就行)，淡奶油 400克，白砂糖 40克。

做法：

1.用蛋糕切片器把戚风蛋糕胚切成两片或者三片都行，顶层不要。蛋糕一个圈切掉1厘米。

边缘切1厘米，我切的不是很圆，不是太影响。

2.放进8寸蛋糕模，我只有活底的，底部包一圈锡纸。

3.吉利丁片泡冷水里待用。

4.蛋黄里加入纯牛奶，用奶锅小火慢慢加热搅拌，一定要小火，慢慢的两分钟蛋黄牛奶就变浓稠了。然后过筛，过筛好的蛋黄糊放至温热。

5.吉利丁片捞出来放小碗里，蒸化成液体，巧克力也蒸得融化开。再把吉利丁水和巧克力糊搅拌均匀。

6.巧克力糊中倒入蛋黄糊，搅拌均匀。

7.淡奶油分三次加入白砂糖打发，打出柔软的小尖角就可以，不用太硬，稍微有点流动性。

8.将巧克力糊和奶油搅拌均匀。慕斯液就做好了。

9.最底下是一个蛋糕片，加一层慕斯液，再放一个蛋糕片，再盖好慕斯液。刮平一点。送至冰箱冷藏4-10小时，可以放一夜。

10.过了五六个小时，慕斯蛋糕就凝固了，拿出来，用筛子筛上可可粉。

11.用吹风机沿着蛋糕模具的侧面吹一圈，吹到模具微微发热即可，方便脱模！！这一步不能省。

12.底部放了一个杯子，轻轻一顶，就脱模成功！

13.移到盘子里即可。完成。

开吃吧~

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