未爬先走是神童？是时候让你知道真相了

俗话说：“七坐八爬九扶站，十学扶走捏小物”。随着月龄的增长，宝宝掌握的技能越来越多。但如果宝宝能提前掌握一些技能，比如没学会爬先学会站甚至学会走，很多家长就会认为宝宝聪明伶俐。那么，事实真的如此吗？赶紧来了解一下吧。

宝宝不会爬是智力发育有异常？

宝宝8个月时，对外界事物的好奇心越来越强，但他还没有足够的肢体力量使自己自由活动。

“爬”这个动作需要同时运用手脚，可以为身体提供足够的支撑，所以这个月龄的宝宝通过爬行活动身体，以便让自己接触到更多事物。但有的宝宝对四肢控制得还不够好，也就不会去练习爬行。

美国儿科学会指出，有一部分孩子一直不会爬，但他们会通过其他方法移动身体，其实这也是在探索周围环境，让身体越来越强壮，为学会走路打好基础。

正常情况下，宝宝会通过其他运动来移动自己的身体。只要宝宝可以灵活运用四肢，有移动身体的想法，智力发展就是正常的。

但是如果宝宝不仅不爬，还不愿动，手脚支撑力不足，协调性不佳，那么肯定会对以后的运动发展有所影响。因此，爸爸妈妈帮助宝宝学习爬行还是很有必要的。

先爬后走的宝宝优势更多

通常而言，相比于未爬先走的宝宝，先爬后走的宝宝具有以下这些优势：

1.大脑发育更出色

美国费城人类智力潜能开发研究所所长认为，开发宝宝智力潜能最简便的方法就是让他们练习爬行。

在练习爬行过程中，宝宝的感官受到进一步的刺激，相应的大脑区域获得了锻炼。据调查，年幼时很少进行爬行训练的孩子中，67.8%的孩子长大后出现了阅读障碍问题。

研究发现，宝宝小时候经常爬行，可以有效避免长大后出现肢体协调能力差、晕车、恐高等情况。爬行能力强的宝宝长大后会有更好的身体平衡能力。

2.身体更强壮

爬行这个动作不但可以锻炼手脚，还能让背部、颈部、胸部的肌肉群得到有效锻炼。爬行可以让宝宝提升四肢的肌肉力量，为以后学习站立和行走做好准备。

3.身体协调性更强

对于一个只有几个月大的宝宝而言，能做出爬行动作真的不容易，它对宝宝的手脑协调能力、身体平衡能力提出了较高的要求。

在练习爬行过程中，宝宝的肢体控制能力得到了极大的提高。宝宝越爬越熟练，这说明他的身体协调能力变得更强了，长大后运动能力更出色。

帮助宝宝学爬，爸妈请牢记三点

宝宝学爬有利于今后的身心发育，大家在帮他练习爬行时要注意以下三个方面：

1.做好防护

宝宝学习练习爬行过程中，大家一定要在旁看护，将有可能刺伤宝宝的尖锐物全部清除掉，并做好护栏。另外，不要让宝宝在窗台或楼梯附近练习爬行。

2.创造良好环境

为了让宝宝更好地爬行，要给他创造一个舒适宽敞的练习环境。宝宝的爬行垫不能太软，也不要有过多的装饰物。使用胶垫时，应注意查看材质是否达标。

3.保持适度互动

宝宝1-3个月时，大家可以用玩具吸引宝宝抬头，帮他进行俯卧抬头训练。

宝宝4-5个月时，他就可以用双手撑住床面抬起胸部啦~但此时不要让他支撑太长时间。

宝宝6-7个月时，他因为没有方向感，往往只能原地转圈、后退。大家可以在前方用玩具吸引他的注意力，让他练习向前爬。

宝宝未爬先走，并不能说明他智力发展有异常。但爬行给宝宝带来的好处真不少，当他学会走路后，也可以练习爬行。

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