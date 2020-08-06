宝宝痩就是母乳不好？奶水稀就是质量差？你怕是有什么误解……

8月1日至7日是世界母乳喂养周，今天我们就来聚焦母乳喂养。

值得欣慰的是，在中国，大多数妈妈都能接受母乳喂养，并积极推崇，深知母乳的珍贵。然而在母乳喂养这条路上，能坚持下来的人并不多。这无外乎在于很多妈妈对母乳喂养存在误解，比如最近群里就有妈妈自责，说自己奶水不好，理由竟然是孩子没别家孩子胖！还有的妈妈说自己拔奶后发现奶水很稀，感觉奶水没啥营养，决定断奶换奶粉……这可把小编们看得哦，一个个急秃了头！

今天的这篇文章就来为大家来好好解读“母乳”，你会发现你的那些担心duck（大可）不必！

你知道吗？母乳也是分层的

不要觉得奶水稀就是没营养，那可是宝宝的最佳口粮！母乳之所以看上去稀，是因为它是分层的，一般来说母乳分为三层：

1.矿物质层

宝宝刚开始吮吸乳房时，吸出来的母乳比较清，也就是用吸乳器主要吸出的那部分奶，这里没必要太纠结，毕竟母乳主要成分就是水（占70%-80%）。值得注意的是，这部分母乳中含有相当多的矿物质，而这对孩子的成长发育非常重要，不可忽视！

2.碳水化合物和蛋白质层

宝宝吮吸几分钟后，母乳就会变成白色了。这层奶水的主要作用是，给宝宝提供“能量”支持，促进其长高、长胖。

3.脂肪层

不少妈妈发现，当宝宝快要吃饱时，母乳已经不像刚开始那么稀了。最后这部分奶水主要成分是脂肪，可以给宝宝提供热量，孩子能够获得充足的能量储备。

只有将这三层奶水都喝到，宝宝才能摄入充足的营养满足身体身体发育所需。有的宝宝吃奶时三心二意，吃到一半就开始玩，过一会就饿了，这样喝奶效果自然就不好~

奶水质量好不好，要看着几点



奶水质量好不好，可不是看宝宝胖瘦哦，重要的还是要看这几点：

1.体重增长

如果宝宝的体重增加幅度始终小于同龄宝宝，在排除疾病影响的情况下，大家就要考虑是不是奶水质量问题了。通常来说，宝宝满月后，每个月的体重增加幅度应保持在1-1.5公斤。宝宝三四个月时，体重应是出生时的2倍左右；1岁时，体重应是出生时的3倍左右。

如果宝宝的体重增长符合以上标准，就不用担心了，奶水质量很ok，只不过有的宝宝天生食量小或者体型小，吃得比其他宝宝少或者身形苗条些，这些都是正常的。

2.白天吃奶次数

通常而言，宝宝每隔3小时左右吃一次奶，如果宝宝白天频繁要吃奶，而且精神状态不佳，大多是因为没吃饱。此时大家要及时调整喂奶次数，建议定点喂奶，并找一个安静的地方给宝宝喂奶，让宝贝专心喝奶。如果调整一段时间后，宝宝仍然需要经常吃奶，大家就要考虑是不是奶水质量出了问题。

3.夜间情况

正常情况下，宝宝夜里每隔3-4小时吃奶一次，这说明妈妈的奶水质量较好，可以满足宝宝的营养需求。

如果在没有生病也没有受到刺激的情况下，宝宝经常醒来或经常半夜哭闹，大多是肚子没吃饱。出现这种情况，大家就要考虑提高奶水质量了。

tips：如何提高奶水质量？

那么该如何提高奶水质量呢？这里也有几个小招数教给大家，快来收藏吧~

1.多吃水果

蔬菜水果富含维生素，对妈妈和孩子而言都是有益的食物，而且可以给妈妈补充大量的水分，帮助妈妈更好地分泌乳汁。在炎热的夏季，妈吃些水果之类的食物，还可以降暑哦~

2.保持好心情

无论是在怀孕期间，还是分娩之后，保持好心情都是很重要的。因为孩子会因为妈妈的情绪而受到影响，如果妈妈哀伤，他们也会感知到妈妈的情绪。在炎热的夏季，如果妈妈心情不好，情绪烦躁，那么将会影响到乳汁的分泌，例如妈妈亲因为情绪问题而失眠，那么会导致乳汁分泌得较少，不能满足孩子的需求。

所以在日常，妈妈们要调整好自己的作息时间，让自己保持充足的睡眠，调整好自己的情绪，让自己轻松快乐。妈妈可以在傍晚时分出门散散步，在附近的公园里，清新的草木气息会有助于情绪的调节。

3.补充蛋白质

在夏季妈妈可能不喜欢吃太多油腻的食物，但是乳汁的分泌是需要蛋白质和脂肪的，因此，妈妈们可以多补充些植物蛋白，像豆制品，乳制品都是富含植物蛋白和脂肪的食物。另外，妈妈饮食上要注意清淡，还要避免可能会造成过敏的食物，这样才能保证母乳的质量，不会给孩子带来负面影响。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)