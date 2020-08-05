儿童“硬核”防晒攻略，建议家长收藏！

又是炎炎夏日，这是一个不分南北，全中国每个人都热成狗的季节。爱美的妈妈口袋里的“钱包君”又不自主往外掏，忙着为孩子备各种防晒用品。一怕孩子晒黑，二怕孩子晒伤。

好不容易买好防晒用品想给宝宝用，哪知道家里的老人家坚决不让，说我们太矫情，小孩子又不要臭美，根本没必要。这么小小一个问题最后竟然能上升为家庭矛盾…

但，宝宝真的不需要防晒吗？

首先从颜值上来说~

你总不希望带出去前是个小公主，

领回来的时候变成个疯丫头吧~

这样的对比你真的能接受吗？

天呐！

作为一个亲妈看了这张图真的要崩溃了！

防晒，我们到底该防的是什么？

没错，这个词我们或多或少都听过，是紫外线！

紫外线来自于太阳光，一般来说，我们按照波长将紫外线分为四个波段：UVA、UVB、UVC和UVD。

其中，UVC和UVD因为波长较短，穿透力很弱，所以无法到达地面伤害我们。

UVA是让皮肤直接变黑的凶手，因为它波长比较长，能够直接破坏真皮下的胶原蛋白，使皮肤加速衰老。而且UVA可以穿透玻璃，这就是为什么很多夏天常开车的人，即便有汽车玻璃挡着，还是会被晒黑的原因。

UVB只能到达皮肤表层，不过，它会短时间内让宝宝被晒成大闸蟹。让宝宝在短时间内被晒伤、晒红，甚至出现水泡。虽然UVB的穿透力相对弱一点，它不能穿透玻璃，但可以促使身体产生VD。

妈妈们都听过给宝宝晒太阳补VD的说法。但今天明白了UVB的原理，你应该知道了吧：让孩子在家隔着玻璃晒太阳，是根本起不到促进VD合成的作用的！只会被晒黑，什么都得不到呦~

宝宝该用什么样的防晒方式？

♦ 首选物理防晒

什么是物理防晒？就是遮遮遮！遮住一切暴露在空气中的皮肤。当然全部遮住不太可能，所以育姐就给大家一些参考的物理防晒方式：

出门时间：避免上午10点至下午4点之间外出，那段时间的紫外线最为强烈。

衣着道具：给宝宝戴上大檐帽，穿纯棉质地、轻薄透气的长款衣物，尽量遮挡身体更多皮肤。

活动方式：让宝宝坐在有遮挡蓬的推车里，或在遮阳伞下、树荫下玩耍，别直接暴露在强烈的阳光下。

宝宝要晒太阳补VD，外出活动又怕晒伤，看起来这还真是两难的选择呢！但育姐想说：不要过分依赖晒太阳补充VD，这个量毕竟不是稳定的，还是需要通过口服的方式额外补充VD哦。

♦ 宝宝能凃防晒霜吗？

美国儿科学会建议，不要给6个月以内的婴儿使用防晒产品，使用衣物遮盖是主要的防晒措施。6个月以上的宝宝就可以选用适当的防晒霜来进行防晒啦！那麻麻们要怎么给宝宝选防晒霜呢？

1.选择一款“广谱”防晒霜

给宝宝选择防晒霜的时候，要选包装上有“broad-spectrum(广谱)”字样的防晒霜，它可以同时防止UVB和UVA的照射。

2.选择物理防晒霜

防晒霜分物理性防晒和化学性防晒两种，物理性防晒霜对皮肤无刺激，更适合宝宝的皮肤。认准防晒霜包装上的有效成分（Active Ingredient）：氧化锌（zinc oxide）和二氧化钛（titanium dioxide），如果有这两种就是物理性成分的防晒霜，对宝宝来说更加安全。

3.选择防晒指数SPF 15~50之间的

很多人对防晒指数有误区，觉得越高越好，其实过高的防晒指数对皮肤的负担和刺激会更大。一般防晒指数在15～50之间是比较理想的，可以依据外出的太阳程度增加防晒指数。

4.喷雾防晒？NO!

不要使用喷雾型，尽管喷雾型防晒霜使用起来比较方便，但喷金宝宝眼睛或者嘴巴鼻子里，并不安全。

如果宝宝长时间暴露在阳光下，需要每2小时补凃一次防晒。回家后记得立即用沐浴露帮宝宝把皮肤清洗干净哦~

♦ 宝宝能戴太阳镜吗？

婴幼儿的晶状体透明度比大人高，也就意味着紫外线穿透更多，伤害视网膜。日积月累就伤害了眼睛的健康。因此外出游玩时，除了要给6个月以上的宝宝涂抹防晒霜、带上宽檐帽外，还应该带上标示有100%UV吸收或UV400的太阳镜，把紫外线的伤害降到最小。

但毕竟宝宝太阳镜现在的市场非常混杂，家长们不好分辨优劣。如果要给宝宝买太阳镜，可以在检查时咨询下眼科医生哦~

♦ 穿防晒衣有用吗？

前两天，正好有个妈妈跟育姐咨询宝宝防晒衣的问题。在某宝网上，小孩的防晒衣确实也非常热卖，薄薄的一层最便宜只要几十块钱。不过这种“防晒衣”其实是没有任何防晒作用的。

而目前我国防晒衣的市场良莠不齐，普通人也很难分辨。

美国儿科学会建议，密织布的衣服在防晒方面的保护性更佳。我们挑选时可以把衣服对着光源，看看是否透光。一般来说，透光越少，防护性越好。

此外，正规、专业的防晒衣在水洗标上应该要标注UPF（紫外线防护系数），麻麻们购买时一定要擦亮眼睛哦！

麻麻们自己美美的同时，可别忘了宝宝娇嫩的皮肤也需要防晒哦~

只有认真做好防晒，才能让咱家娃也像综艺一姐甜馨一样，炒鸡有自信的说出这句话呢：

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