爱“磨叽”的孩子都是潜力股，家长要善于发掘！

教育孩子的时候，难免会遇到不顺心的事情，比如有很多妈妈发现，自己的孩子特别磨叽，做事情总是磨磨蹭蹭的，有时候你教育他反而情况更严重。为了这种事情，不少家长都是生闷气，担心会影响到他们未来的发展。而今天就要为磨叽的孩子正名，因为他们都是潜力股！

爱“磨叽”的孩子有哪些潜力

1.觉醒自我意识

很多时候，孩子做事情磨叽，不是因为他们故意的或者是能力有限，而是当孩子觉醒了自我意识，他们也有了自己的喜好，如果对这件事情不感兴趣，那么自然不愿意付出全部努力了。而如果父母又恰好想要控制孩子，让他们违背自己的喜好，那么就很容易产生抵触情绪，不愿意好好做事情，最直观的表现就是变得磨叽。

2.可能是完美主义

不要觉得孩子就无欲无求，其实有些孩子也是完美主义者，他们往往会追求完美，不允许自己犯任何错误。为了避免自己犯错，他们在做事情的时候会非常谨慎，相应的也会比较慢，在外人看来就是“磨叽”。这种孩子因为非常小心谨慎，所以在做事情的时候更容易达到要求的标准，不易犯错。

3.这件事情不感兴趣

孩子的专注力一般，很容易被其他东西所吸引，于是乎他们做事需要的时间会变长，相应的就会觉得孩子很磨叽。这其实都是表象，如果孩子做自己感兴趣的事情，那么他们会变得非常专注，不容易被其他事情打岔。所以说很多时候不是孩子磨叽，而是他们对这件事情不感兴趣，家长们需要做的就是合理引导孩子，让他们对相关事物感兴趣，这样才能提高他们的效率。

孩子磨叽也要合理引导

当然磨叽会影响到孩子对时间的正确规划，所以它并不是个好习惯，为此在生活中，家长们要想办引导孩子，让他们知道自己在每个时间段要做什么，对时间有个合理的规划。

1.尝试跟着孩子的节奏

孩子成长需要一步步来，他们的能力也是循序渐进地进步，对此家长们可不能着急，更不能用过高的要求来对待孩子。比如孩子做事情比较慢，家长们不能总是催促，而是尝试跟着他们的节奏来，然后再慢慢引导，让他们加快进度。

2.教会他们规划时间

授人以鱼不如授人以渔，家长们可以想办法引导孩子规划自己的时间。比如把孩子要做的事情都列在清单上，然后让他们按照清单一件件做，每完成一件就在清单上划掉。这种做法就是让孩子知道自己有哪些任务要完成，并让他们学会安排好各项任务的时间。注意不要什么事情都去帮孩子，这会让他们形成依赖心理。

3.要适当的休息一会

长时间不休息，不但会让孩子效率变低，还可能产生厌烦心理，注意力也很难保持集中。所以可以定期让孩子适当的休息一会，比如小睡或者看会动画片、玩玩具等等。然后记得在休息时间到之后，要提醒他们继续刚才的事情，注意语气要委婉且坚定，这是在告诉孩子：“爸爸妈妈也理解你很想继续休息，但是自己的孩子需要自己完成。”如果孩子是主动结束休息，那么要及时表扬和鼓励。

4.让孩子产生兴趣

想要孩子喜欢上一件事情，最有效的方法就是让他们感兴趣。举个最简单的例子，孩子写作业的时候会很磨叽，但是玩游戏的时候却非常利索；生活中不少大人也是，工作的时候提不起兴致，但是追剧、吃火锅的时候却非常积极。所以说想要孩子变得勤快，就要让他们对这件事情感兴趣。比如安排一个目标，当孩子达成目标后就给与表扬和奖励，把做事变成一种游戏。

总的来说，大部分孩子都有“磨叽”的习惯，这是他们成长必然要经历的过程，至于“磨叽”的程度，则和孩子身体以及心理发展有很大的关系。作为父母，在孩子发展的过程中，不应该严厉督促或者“一手包办”，而是要想办法改善他们这一习惯，让这个潜力股真正发挥潜力。所以家长们一定要保持一个良好的心态，逐渐适应孩子的节奏并且慢慢引导。

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