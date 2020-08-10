为啥蚊子就爱咬你的娃？这门防蚊必修课得学好

随着暴雨天气过去，不少地区气温飙升，夏天正式开启烧烤模式。炎炎夏日带来的不仅是汗流浃背，还有在每个夜深人静，一直在你身边嗡嗡嗡的“战斗机”——蚊子。而被蚊子叮咬除了可能会传播疾病，还会让人瘙痒难耐，而且这种痒越挠越痒，越痒越想挠，令人崩溃。

为什么被蚊子咬了会很痒？

血液暴露在空气中会自行凝固，为了避免吸一半被封印，蚊子会一直分泌一种抗凝血物质，而这种物质会刺激皮肤产生过敏反应，于是我们皮肤上会有个红包，同时也会有瘙痒的情况。而且因为每个人体质不同，过敏反应有轻有重，就比如小孩子体质较差，于是被叮之后，鼓出的包往往会比较大。

原来，蚊子都喜欢这类人

而除了为什么被蚊子咬了会痒，还有很多妈妈会好奇，为什么蚊子总是咬自己宝宝？明明附近有大人甚至是其他孩子，但是蚊子独宠自家宝宝，这是为啥呢？其实之所以出现这种情况，是因为蚊子也有喜好，你家宝宝很可能拥有他们喜欢的特征：

1.皮肤颜色深的人

蚊子比较偏爱穿黑色衣服或者皮肤比较黑的人。科学家做过一个实验，分别准备了五种颜色的卡片，结果发现蚊子最爱黑色，加上蚊子比较喜欢在夜间活动，所以它们往往更容易被穿黑色衣物的人所吸引。

2.出汗多不洗澡的人

人的汗液不仅含有身体排出的废物，还含有一些营养物质，在细菌的作用下，这些营养物质会被分解并且产生乳酸、尿素、氨等物质，虽然这些物质会散发出令人厌恶的酸臭味，但是对于蚊子来说，这就是抵抗不了的诱惑。所以如果出汗量大，或者没有及时洗澡，那么就容易被蚊子盯上。

3.体温偏高的人

蚊子可以感受温度，他们往往喜欢偏热的东西，一般在31-40摄氏度之间，而人的体温恰好在这个区间，温度越高越容易吸引蚊子。所以如果你的体温偏高一些，那么也越招蚊子。

4.偏爱二氧化碳

蚊子也比较喜欢呼出二氧化碳多的人，而平常喜欢喝酒吃肉的人，体内排出的胺比较多，呼出的二氧化碳也更多。在生活中，喜欢喝酒吃肉的男性往往也比较受蚊子青睐。

5.新陈代谢快的人

蚊子会比较喜欢叮咬孕妇、小孩子、运动员、年轻男子，对老年人反倒没什么兴趣，这是因为这部分人群的新陈代谢比较快。

一叮一个大包，该怎么帮宝宝防蚊？

宝宝皮肤娇嫩，一旦被叮咬就会鼓出一个大包，而且还不敢用传统的止痒剂，所以还是应该以预防为主。

1.穿浅色衣服

前文也说过，蚊子喜欢黑色、深色，所以无论是外出还是待在家里，都给宝宝穿浅色的衣服。此外除了颜色，最好能给宝宝穿上长袖、长裤，可以有效防止蚊虫叮咬。

2.物理防蚊

可以在窗户上装上纱窗，可以直接阻挡蚊子进入室内；宝宝的床上也可以罩一个蚊帐，记得睡觉前把蚊帐关好，同时还要把蚊帐里的蚊子都清理掉。另外家里尽量不要有积水，同时要注意卫生，减少蚊虫滋生概率。

3.降低温度

蚊子会随着温度提高而变得活跃，所以我们可以想办法降低室内温度，比如打开空调把温度降下来。需要提醒的是，空调温度不能打太低，并且记得给宝宝多穿一些，晚上睡觉的时候也要盖上被子，以防受凉。

4.化学驱蚊

目前有很多驱蚊产品，比如蚊香、灭蚊剂、等等。这里比较推荐电蚊香液，不会有烟和过重的气味，安全性较高。除此以外，如果宝宝不足2个月，那么最好不用任何驱蚊产品；3岁以内的孩子，不能用含有柠檬桉树油和孟二醇 (PMD) 成分的驱蚊产品。

最后提醒一句，不少家长还会给孩子涂抹花露水来驱蚊止痒，但是花露水含有大量酒精，易燃且对宝宝健康不利，所以不推荐使用。至于宝宝被咬之后的护理，推荐购买一些草本止痒膏，很多品牌都有类似的产品，家长们可以自行选购。

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