经常运动，可以提高孩子执行力！

筑波大学副教授Keita Kamijo和神户大学助理教授石原慎太郎（Toru Ishihara）最近的一项研究表明，体育活动与更好的认知能力有关，而认知能力又与学校的学业成绩有关。出于多种原因，很难理解体育活动对认知的影响。”Kamijo教授解释说：“以前的研究对这个问题的研究太过宽泛了，当我们对数据进行分析时，我们发现，如果孩子执行能力较差，那么体育锻炼对他们的帮助会很大。”

什么是执行力

执行力是指三种认知技能。首先是抑制冲动和抑制反射性行为或习惯的能力。为了评估这种能力，孩子们被要求指出电脑屏幕上显示“红色”和“蓝色”等单词的颜色。当单词和颜色匹配时（红色字体显示红色），这很容易，但是当它们不匹配时，通常需要抑制反射反应（“红色”以蓝色字体显示）。

第二项技能是在工作记忆中保存信息并进行处理的能力。通过测试孩子们对不同长度的字母串的记忆能力来评估这一点。

第三种认知技能是心理灵活性。这是通过让孩子们频繁地将彩色圆圈和正方形的分类规则从基于形状的规则切换到基于颜色的规则来衡量的。

认知能力被证明与学习成绩密切相关

Kamijo教授和石原慎太郎教授以及他们的同事重新分析了以前的实验数据，在这些实验中，对有氧运动、接球和打球等日常体育活动进行干预，并对几个月前后对儿童执行功能分别进行了评估。

研究人员发现，认知能力被证明与学习成绩密切相关，在最初技能较差的儿童中，认知能力的提高最为明显。研究小组还发现，在认知功能较好的儿童中，增加经常性体育活动的时间不会对认知功能产生负面影响。

要经常带孩子参加体育活动

研究发现，日常体育活动可以改善儿童的执行力，这一发现具有一定的实际意义。

“因为我们研究中评估的认知力与学习成绩有关，所以我们可以说日常体育活动对学龄儿童至关重要。我们的研究结果可以帮助教育机构设计适当的系统，最大限度地发挥体育活动和锻炼的效果。”

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