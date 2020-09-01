To母乳妈妈：这些牺牲，不该有！

现在，越来越多的妈妈走进母乳喂养的大军，然而在坚持这条路时，很多人都会选择牺牲来成就孩子的健康。母爱伟大，然而作为新时代的女性，作为年轻一代的妈妈，有些牺牲大可不必，我们一起来看看：

工作必须牺牲？

没必要，做超厉害的“背奶妈妈”

女人需要有自己的事业，即使有了孩子也不要放弃工作！想要权衡，上班时带上奶瓶、冰袋、保温袋等物品，奶涨时挤到奶瓶中，下班后带回家喂养宝宝。

坚持母乳喂养，勇敢地做“背奶妈妈”，对宝宝对整个家庭来说都有很大的好处。经历三聚氰胺事件后，人们更加确信母乳是宝宝最安全的口粮，因此只要有母乳，就不要轻易给孩子断了。而且对于小家庭而言，母乳喂养更加经济实惠。

身材顾不了？

哺乳期依然可以美美哒

很多新妈妈都在询问哺乳期减肥的问题，可见大家都很关心身材，但一想到减肥可能会影响到奶水，很多人就顾不了那么多了。

其实，只要选择科学的减肥方法，哺乳期照样可以瘦身：

（1）掌握好能量平衡，养成良好的饮食习惯

人长胖的主要原因就是能量的摄入大于消耗，导致多余的能量变成脂肪存储在体内。而掌握好能量平衡的正确方法，就是养成良好的饮食习惯。

值得注意的是，喂奶本身就会让妈妈消耗能量，也就是在减肥。

（2）到了这个时间点，就可以减肥

产后六个星期，身体已经基本恢复，妈妈和宝宝也建立了比较稳定的喂养模式，此时就可以通过调整饮食习惯来减肥了。

当妈就得蓬头垢面？

抗老做起来，来做仙女妈妈



很多妈妈觉得，哺乳期最容易出问题的是宝宝，妈妈的身体健康才最容易被忽视。

生娃是一项非常艰苦的体力劳动，产后身体本来就很虚弱，再加上有的宝宝一哭就是一整晚，严重影响了妈妈的正常睡眠，妈妈就很容易变成亚健康，整天蓬头垢面，看上去状态很差。

建议大家对家中的一些琐事能不操心，尽量不要操心。当宝宝睡熟了或者有人照料时，不妨趁机补补觉。除了以上这些，经历了分娩，再加上自然衰老，和日夜带娃，新妈妈的肌肤很容易受影响，建议要注重营养补充，此外还要注重护肤，不要因为要带宝宝就丢了这门功课哦~

你依然是你，孩子只是为你的人生添加了一笔新的色彩，你依然可以活出最美丽的样子！

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