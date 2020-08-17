带娃看病的必备用品，这些东西一件也不能少！

当你火急火燎地带着生病的宝宝赶到医院，结果排队排到自己才发现医保卡漏了，就诊卡忘带了，孩子之前的检验单也落下了！哇哇大哭的宝宝还等着你换纸尿裤，打开包一看，哦买噶，纸尿裤也没装进去，简直了！

这样的场景你是不是很熟悉？想必当妈的都经历过吧，带宝宝看病经常容易漏这漏那，在医院里那是一个手忙脚乱，不知如何是好。今天，育姐就盘点了一份带娃看病的必备品清单，快来pick一下，提前做好准备工作~

准备个资料袋，带齐这些东西

首先，请准备一个资料袋，将以下东西放进去：

1.病历本

病历本是记录宝宝病史的小册子，上面有宝宝以往的病情和用药记录。大家可以将宝宝以往的检查结果和数据夹在病历本中，供医生结合以往病史合理用药治疗。

如果没有带病历本，医生只能凭经验诊断，不能根据孩子的个人情况来调理。有的家长会靠记忆复述宝宝的既往病史给医生听，但有可能会遗漏重点，而且家长毕竟不是专业人士，还是病历更为靠谱。

2.出生证

出生证是宝宝出生时医院开具的医学证明，上面记录着宝宝的出生时间、地点、姓名、性别、身高、体重、胎次、血型、健康情况、婴儿号、出生证号、接生医生等信息。

出生证明是宝宝的另一本“病历”，医生通过查看出生证明可以清楚地了解宝宝的出生情况，从而准确用药。

3.诊疗卡

现在去医院看病，医院通常会让你办一张诊疗卡，有了诊疗卡，可以让就诊过程更方便，更顺畅。有的家长好不容易排队挂号，结果忘记带宝宝的诊疗卡，只能去导医台排队办理，然后再排队挂号，头都要大了。

小贴士：买一个卡套，将宝宝所有的诊疗卡和医生名片都放在里面，会非常方便的。

4.医保卡

医保卡的作用就是支付宝宝看病所需的费用。如果忘记携带医保卡，那就要自费了哦~另外，大家在带娃就诊前要了解清楚哪些药物医保可以报销，哪些药物不能报销。

5.笔和笔记本

将预约好的医生姓名、电话、医院地址记录在笔记本上，还可以写上从家去医院的交通路线。当然了，你也可以用手机记录下来。

6.接种疫苗记录

通常来说，宝宝出生三个月后就要开始接种疫苗了。宝宝不同月龄需要接种不同种类的疫苗，每种疫苗的接种次数也是不一样的。有些疫苗接种后的一段时间内不能服用某些药物，因此，医生在开药时需要了解宝宝接种了哪些疫苗和疫苗接种剂量。大家要随身携带宝宝的疫苗接种记录给医生作参考，以便给宝宝正确用药。

小提醒：以上这6种物品基本是必备资料了，出门前一定要清点一遍。

准备妈妈包，带上这些物品



当妈的都会有一个妈妈包吧，方便带娃，如果是去医院，那么就要提前放好以下用品：

1.毛巾被

带一块薄的毛巾被，冬天宝宝睡着了，可以用毛巾盖在宝宝身上保暖；宝宝要喝奶了，可以用毛巾被遮挡，避免当众哺乳的尴尬。

2.干湿纸巾

宝宝感冒流涕，就可以用干纸巾把鼻子擦干净。干纸巾也可以用来擦嘴。

而湿巾用处也很广，比如宝宝在医院尿尿或拉粑粑了，可以用湿巾擦拭私处，保持屁股的干爽洁净。宝宝发烧时，还可以将湿巾贴在额头上物理降温，让孩子感觉舒适些。

3.水杯

不建议用医院的水，因为医院里人员较多，饮水机上有可能沾染着各种病菌。大家最好带一个水杯装好水，给宝宝喝。

4.纸尿裤

纸尿裤真真是少不了！宝宝尿尿或拉粑粑，如果忘记带纸尿裤，那就麻烦了！

5.替换衣物

有的宝宝生病不舒服，会哭得浑身是汗。汗液长时间捂在身上，很容易受凉导致病情加重。建议大家带一两件干净衣服，发现宝宝衣服被汗液浸湿，要及时更换。

小提醒：为了让宝宝在看病时保持安静不哭闹，大家还可以带上一两件小玩具。宝宝有了玩具的陪伴，就会乖巧许多~

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