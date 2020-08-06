女儿偷玩具遭妈妈报警，教育得当？甩锅育儿？你怎么看

如果你家孩子偷东西，作为家长的你会怎么处理?有位宝妈选择了报警。这件事曝光后，引起大家热议，还上了热搜。大家速来围观!

事情很简单，大致是这样：

近日，广东佛山南海警方接到一宝妈的报警电话，称自己女儿在商场偷东西。

7岁女儿偷了东西，但无论妈妈和店员怎么问，她就是不承认。于是，小女孩的妈妈想到了报警，给女儿一个教训。“我有看过一个视频，是爸爸教育女儿，做父母的也是报了警，然后把她带到警察局去了，所以我也想用这个办法，就是说给自己女儿一个教训。”

警方接到报警后，赶到了现场。在民警的劝说教育下，小女孩松口了，承认自己看到小玩具很漂亮，但知道家里条件不好不好意思开口向妈妈要，一时没忍住就偷拿了几个。

最后，事情以警方对小女孩批评教育，小女孩妈妈按价赔偿结束了。

但因为有了“亲妈报警”这个情节，引发争议。

有网友狂点赞，认为孩子做错事，家长必须要让他认识到自己的错误!

但是，有不少网友不赞同，甚至批评这位宝妈的做法：

有说这样是浪费警力，把为人父母的责任甩锅给了警察。



有担心这种做法会伤害孩子的自尊心。

有认为这位宝妈的做法是“以暴制暴”，方法不够温和。

还有网友认为孩子之所以会偷责任在父母，正确做法应该是第一时间反思自己，再给孩子讲道理，而不是选择报警，以免让孩子留下心理阴影。

甚至有网友言辞激烈，认为这位宝妈自私又愚蠢，演了一场大义灭亲的戏感动自己。

对于上述批判，有网友认为有些人太能杠。

@人民法院报发表短评，肯定了家长的做法，认为通过报警给孩子以深刻的教训，与打、骂相比，显然是一种更为文明的教育方式。同时提倡家长们了在培养教育孩子的过程多一些法治思维和法治方法，让孩子在充分享受自由的同时也牢记：有些事情不可做。

不知道对于此事大家怎么看？欢迎留言讨论哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)