自制低脂香草奶冻，冰凉Q弹，孩子的暑假福音~

天气越来越热啦，唯有做甜品来抚慰孩子们想出去玩的焦躁啦，哈哈哈~

说干就干，立刻动手和宝宝一起做了他最喜欢的香草奶冻，清新的味道超级治愈～说起来，在家DIY也是一项不错的亲子活动哦，可以参与到制作过程中来的小朋友格外开心，兴致勃勃，大概有一种被认可的小小自豪感吧。做出来的成品也抢着吃，毫不吝啬夸奖，果然是品尝自己的劳动成果格外香甜，哈哈。

奶冻用了儿童牛奶，奶香比较醇厚，没加淡奶也很好吃，而且营养更丰富，低脂健康。给娃吃没加太多糖，口味比较清淡，喜欢甜味可以自己多加点糖哦。

材料：

儿童牛奶35ml、细砂糖20g、果冻粉2g、香草精少许。

做法：

1.牛奶倒入小锅中；

2.加入细砂糖；

3.再加入少许香草精，小火加热至砂糖融化；

4.再加入果冻粉，充分搅匀；

5.一起过一遍筛；

6.将奶液倒入小瓶子，冷却后冷藏保存。

心得分享：

1.我加的糖量较少，味道淡，喜欢甜的可以多加些糖；

2.过筛可以去除小气泡，使奶冻口感更顺滑。

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