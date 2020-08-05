提醒！这几个进食习惯，要帮娃尽早养成！

宝宝吃饭可以说是一件让很多妈妈头痛不已的事了，小的时候喂饭困难，经常要追着喂；稍大一点有了自主意识，把吃饭当成游戏，经常弄得屋子到处都是饭。

宝宝的进食习惯俨然成为了妈妈们迫切想要解决的问题。今天育姐给大家带来了一篇妈妈达人的育儿心得，真人真事，让我们来看看她是如何让宝宝养成良好进食习惯的吧！

孩子开始添加辅食以后，需要有自己的专属餐椅

关于餐椅，我看到很多妈妈在问这个问题，有没有必要买，我的意见是真的十分有必要，这是孩子养成良好习惯最关键的一步，不能省略。

臭臭五个多月开始吃辅食，一开始，是让他坐在推车上喂他，快七个月大的时候，他会爬了，有时候即使绑了安全带，他也能从里面爬起来，然后就会从车里摔出来。

我觉得孩子坐推车上吃东西已经不安全了，就开始在网上给他选购餐椅，那时候也没钱，想着买个便宜的，或者是买个二手的。但孩子爸爸说，毕竟是吃饭的桌子，二手的，别的孩子用过都是油什么的，滋生细菌怕对孩子不好，还是买个新的，我买东西，比较注重实用性和功能性。

选到最好，没有买最便宜的，买了一款三百多块钱的餐椅，我看中的是这款餐椅的功能性，座椅空间大，孩子坐到七八岁都没问题。

五点式安全扣，孩子坐着安全放心，餐盘跟宝宝的间距可调节，孩子小就调紧一点，孩子大可以调松一点，可高，跟父母一起进食，可低孩子大一点了，可以独自进食。

餐盘可拆卸，拆下来以后，就变成了一把小椅子，下面的部分变成了一张小桌子，这款餐椅，我觉得很超值，我儿子现在会在用，吃饭的时候，可用作饭桌，不吃饭的时候，还可以当成游戏桌。

宝宝初步练习自主进食，以探索玩乐为主，妈妈从旁协助

有了适合宝宝的餐椅，那么下一步，就该是让孩子习惯坐在上面吃东西了，下面给大家看看臭臭刚开始坐餐椅吃东西的样子。

一开始吃的是米糊，所以他是这样的。

然后再大一点，是这样的。

从上面的那些图片看，是不是很糟糕，卫生也特别难打扫。在这个阶段，甚至已经有不少妈妈开始放弃了，算了，不要让孩子自己进食了，还是喂他好了，但其实这个阶段，孩子是以探索和玩为主。

或许，他没有吃进去多少东西，但其实在抓食物的时候，推碗，丢勺子的时候，他手部肌肉得到了锻炼，也非常能够锻炼手指的灵活性。

我们可以准备两个勺子，一个给他，一个喂他，最开始的时候，他还没办法准确第自己吃到食物，所以，需要妈妈从旁协助。

这个阶段，宝宝接触到他吃的食物，也是让他对食物感兴趣的一种方式，在手指触摸食物的时候，他会觉得很神奇，觉得特别有意思。

然后在添加其他新食物的时候，对他来说，也会是一个新的吸引力，有新的兴趣，这样添加食物孩子适应的程度会更好更快。

食物多元化，多花心思在做法上面，打开孩子的味蕾

到了八九个月的时候，我开始给他在食物上换花样，费劲心机的给他做各种好看又好吃的食物，所以他吃饭的画风再次转变。

每天都有新的尝试，新的不一样的食物，更加容易激起宝宝的兴趣和食欲。

孩子吃饭的时候，必须关电视，放下手机等一切干扰孩子吃饭的东西

有很多小朋友，尤其是一岁半以上的小朋友，很多喜欢一边吃饭一边玩玩具，或者是一边吃饭一边看电视，看手机，旁边的大人追着屁股后面喂饭，这种情况在我们家是坚决不能出现的。

每次我做饭的时候，孩子就在旁边玩，或者是准备吃饭了，他会在看电视，会要求他把电视关掉，然后才可以一起吃饭，一旦养成不好的进食习惯，是非常难改掉。

参与性，让孩子参与到你做饭的过程当中，他吃饭就会吃得更香

因为他是自己一步步，看着那些菜是如何可口的食物的，他有参与到制作的过程当中，知道做饭有多辛苦，吃的时候，会更加的认真。

平时做饭，臭臭喜欢帮忙舀米，淘米，然后是打鸡蛋，搅鸡蛋，这些事情很简单，但对他来说，是很非常不错的生活体验。

让孩子参与到生活力所能及的点滴当中，我觉得对孩子来说，是最好的早教。

除了搅鸡蛋，他会可以自己摊鸡蛋，当然孩子小需要妈妈从旁监督，以免烫伤，一般油或者水多的菜不会让他参与，摊鸡蛋会是比较安全的。

还有就是包饺子，自己从和面开始参与进来，再到揉面擀面，包饺子，这种体验更是锻炼孩子的动手能力。

孩子就是张白纸，你往上面写什么，他就是什么，学校教会孩子知识，但是家庭，得教会孩子如何生活，吃饭是最基本的一个生活常识，他不能一直依赖父母，因为有天他是要走进社会的。

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