3个妙招，让BB拥有高质量睡眠

可以说，夜间是宝宝长身体的重要阶段，所以夜间的睡眠质量就和宝宝的健康发展有着紧密联系。但最近天气愈发炎热炎热，成年人都会热得睡不着，更不要说宝宝了。那么有什么办法是可以帮助宝宝们更好地睡眠吗？今天我们就来讲讲如何让宝宝拥有高质量睡眠。

了解宝宝的睡眠

宝宝睡眠最开始是浅睡眠，大多数的宝宝夜间都会因为各种各样的原因醒来，所以这个浅睡眠的阶段是宝宝停留比较多的一个阶段，之后才会是深度睡眠。

宝宝睡眠质量差，对身体不利

1.对身体健康不利

夜间是宝宝重要的发育阶段，在这个阶段宝宝会分泌生长素，而生长素对于宝宝的健康发展是必不可少的。所以如果宝宝长时间睡眠质量不佳，就会直接影响到成长发育。

2.新陈代谢受到影响

如果宝宝晚上睡眠质量不佳就容易导致新陈代谢受到影响，影响宝宝对营养的吸收，直接影响身体发育。

3.情绪波动大

如果宝宝夜间睡眠质量不佳，对于宝宝的情绪也是有着很大“副作用”。长时间睡眠不佳的宝宝更容易生气和发怒，情绪很不稳定。

如何让宝宝夜间睡得更好

1.衣服要选对

有些衣服的材质会让宝宝感到不舒服，建议选择材质柔和，纯棉的睡衣。

2.白天要吃饱

睡前一定要让宝宝吃饱，如果宝宝白天没有吃饱，晚上就容易饿醒，这样对宝宝的睡眠质量自然是不利的。

3.适宜的温度

温度过高或者温度过低都是会让宝宝感到不舒服，所以家长们要注意宝宝睡觉的周围环境，有条件的家庭建议要使用空调，要让宝宝处于一个适宜的环境，这样宝宝也就睡得更加踏实。

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