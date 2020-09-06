健力宝煮花甲，这对cp你磕了嘛？超好吃

天气热，胃口差，我家吃海鲜比肉受欢迎，今天看到肥肥的花甲买了2份花甲，刚好入了一箱健力宝，可以用来煮花甲妥妥的！

没错！你没听错！是健力宝煮花甲，其实这不是什么黑暗料理，可乐鸡翅都有了，怎么不可以健力宝花甲呢？

花甲又叫蛤蜊，无骨 刺，高蛋白，高微量元素，高铁，高钙，少脂肪的有益海鲜，我家娃最爱吃了。

材料：,

花甲700克，健力宝半罐，酱油1大匙，姜片5片，葱2段，蒜头5粒，油15克，盐1克。

做法：

①花甲提前浸泡，让它吐沙，我泡水至少半天。

②花甲洗净沥干水备用，姜葱蒜香芹切段，葱要分开葱白与葱绿，葱绿留小段后放。

③炒锅热一锅水，温水时下花甲，转大火快速焯至花甲刚好开口，马上捞起沥干水。

④另起油锅，热油后，下姜葱白蒜头爆出香味。

⑤放入花甲翻炒一下。

⑥放健力宝翻炒。

⑦加酱油，盐，加盖煮到花甲完全开口入味，约5分钟。

⑧最后上碟前撒葱绿拌匀，OK！

好吃到舔壳，用黑豆酱油炒的花甲，海鲜与酱酒味超搭，而健力宝偏甜所以没加糖，能突出了花甲的鲜味，同时并不喧宾夺主，一上桌就光盘，完美！

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