生完娃后，如何让夫妻生活激情开幕？

生完孩子后，很多人觉得自己“性冷淡”了，完全提不起兴趣。不能这样哦，适当的性生活有助于夫妻关系的和谐。让夫妻生活重新激情开幕，这里有几个好方法：

如何让自己重新“有性趣”？

多给自己些时间

宝宝刚出生，新妈所有的时间、注意力都转移到了宝宝身上，容易忽视家庭与丈夫。建议新妈妈还是要抽出时间来经营二人的感情，找回恋爱的感觉

重新认识自己

相比未生育前，产后身材一定不比从前，所以你需要认识一个全新的你，全新的身份，并且要坚信，只要做好运动，合理饮食，身材是可以恢复的。

如何让爱爱更和谐？

1.加强锻炼

生完孩子后，大部分女性都会出现私处松弛的现象，这对性生活会造成不小的影响。这时不妨可以通过缩肛运动来改善阴道松弛，方法很简单，与忍小便相类似，先深吸气后闭气，连续10-20次，或者是小便一半时中断，等一会再继续排尿，连续几次就好。

2.时间要把握好

由于每个新妈身体情况不一样，要给与自己足够时间，等到身体完全恢复后再进行性生活。如果新妈没有准备好，就进行性生活，这只会让自己缺乏性趣，对性生活反感，不利于性生活的正常进行，夫妻感情也会受到不小的影响，建议产后2个月，剖腹产产后三个月再考虑性生活。

3.做好避孕措施

情到浓时，很多夫妻都忘记做避孕措施。有些女性认为自己月经还没有恢复，而且尚在哺乳期，因此不会怀孕。其实不然，在月经来之前，身体就可能会排卵。如果在排卵期间同房，女性也会很容易怀孕。因此，在产后恢复性生活时，要做好必要的避孕措施，建议使用避孕套。

4.产后第一次，动作要轻

从怀孕到生子，前后需一年左右的时间，这时候不管是子宫颈还是阴道口，分泌的润滑液都是非常少的，而丈夫由于禁欲时间太长，同房时动作可能会过于猛烈，易造成女性阴道组织损伤出血，影响性生活质量。

产后第一次同房，夫妻双方应保持私处清洁，做足前戏，动作轻柔，由于阴道腺体还无法正常分泌，丈夫可以用润滑剂来润滑阴道，以免伤害到妻子。

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