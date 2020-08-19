辅食怎么储存？是冷藏还是冷冻？能放多久？这篇都能说明白

辅食做多了，怎么储存？这个问题让很多宝妈纠结了！放到冷冻层吧，担心营养流失；放在冷藏室吧，又担心会变质。那么，到底该如何保存辅食呢？今天这篇文章就给大家一一说明白了！

冷藏or冷冻？



冷冻

一般而言，冰箱冷冻室的温度在零下15℃到零下23℃之间。食物放在里面处于冻结状态，化学变化和酶分解都无法进行，其中的营养物质基本不会发生流失。

但是冰结晶（食物中水分形成的冰块）的形成和变大会对食物的组织性和物理性造成很大影响。这样一来，食物口感也会变差。

冷藏

冷藏室的温度通常维持在0-6℃之间，在短时间内可以避免食物变质腐烂。但这种做法并不能将微生物杀死，只能抑制它们的滋生。冷藏室的温度调得越低，微生物的繁殖越慢，食物的颜色、味道、营养成分发生变质的生物化学反应就越慢，保质时间就越长。

有一点大家需要注意，食物放在冷藏室前不能被污染，换句话说，食物要处于无菌状态。

不同种类辅食的保存方法

1.果蔬类辅食

如果自己制作蔬果泥给宝宝当辅食，最好现做现吃，以免营养发生流失。

自制的蔬果酱和市售蔬果泥的保存方法是一样的。蔬果泥如果能在两天内吃完，可以将它装在小碗中，放入冷藏室中保存。

果蔬泥保存两天后还没吃完，就要装进密封的保鲜盒里，放进冷冻室里保存。

给宝宝吃蔬果泥时，应用干燥的勺子分次量取，不要用勺子取出直接喂食，以免宝宝口水污染食物导致变质。没吃完的蔬果泥（酱）再次放进冷藏室里保存，最晚也要在三天内吃完，以免发生变质。

果蔬类辅食可以冷冻保存6-12个月。

2.肉类辅食

（1）市售肉泥

大部分市售肉泥含有植物蛋白，开封后应尽快吃完。未吃完的肉泥放在冷藏室里保存不要超过三天，超过三天最好丢掉。未吃完的肉泥不能放冷冻室，以免解冻后影响口感。

（2）自制肉泥

将做好的肉泥分成小份装进保鲜盒或密封食品袋中，然后放冷冻室里保存，解冻方式和蔬果酱一样。

· 猪肉泥或牛肉泥放冷藏室里可保存1-2天，放冷冻室里可保存三个月；

· 鸡肉泥可冷藏保存2-3天，可冷冻保存360天；

· 鱼泥能冷藏保存1-2天，能冷冻保存三个月到半年；

· 肉排能冷藏保存2-3天，能冷冻保存9个月。

3.高汤类辅食

首先，要把高汤放凉，然后倒进冻冰块用的方盒子里进行冷冻。待到高汤冻成冰块后，装进一个密封盒或密封袋里，再放到冷冻室里保存。

每次给宝宝做辅食时，取出一块高汤块加到辅食里，这样会更美味哦~

高汤放在冷冻室里可以保存半年到一年。

4.谷物类辅食

（1）自制面食

给宝宝做的水饺、馄饨、面条等面食，最好平摊在盘子或其他容器里，然后放在冷冻室里保存。将冷冻室的温度调至最低或速冻模式，面食快速冷冻后，按宝宝每顿食量分别装进密封袋中冷冻保存。

（2）市场上出售的米粉

米粉应放在阴凉干燥处保存，不能放在冰箱中。

盒装或桶装米粉的包装塑料不要全部撕掉，具体的保存方法详见外包装的说明。袋装米粉开封后要用封口夹夹住袋口并放在阴凉处，或者将米粉放在米粉密封盒中保存。

米粉开封后应在30天内吃完，以免米粉暴露在空气中太长时间，导致口味、营养成分等发生改变。

辅食的存储容器有讲究

知道了辅食的保存时间和保存方式，下面我们再来说说存储容器。

常见的存储容器有：玻璃密封盒、食品密封袋、食品密封袋、塑料密封盒、食品保鲜袋等。如果是长期保存，最好选择前三种容器。

玻璃密封盒的优点是食物解冻后可以高温加热，安全性有保障；塑料制品的优点是存放方便，而且部分辅食盒是软底设计，取用辅食也很方便。

小提醒：

辅食没有正确保存会导致食物变质，大家一定要根据不同辅食的特点正确存放。如果发现食物超出保质期或者开始发霉变质，应及时丢弃！

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